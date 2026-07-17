Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
Pico y Placa Medellín Viernes: 2 - 8 2 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    «Seamos abejas»: Álvaro Uribe repite el discurso de Petro en 2018 y cada vez se parecen más

    Uribe está peleando que el CD debe presidir el Senado y estaría pensando unirse con el partido de Petro para que no la gane Abelardo de la Espriella.

    Publicado por: Julian Medina

    Petro y Uribe se reunieron, no pasó nada
    Archivo.
    «Seamos abejas»: Álvaro Uribe repite el discurso de Petro en 2018 y cada vez se parecen más

    Resumen: El expresidente Álvaro Uribe desató una fuerte tensión política tras acusar al entorno del abogado Abelardo de la Espriella de intentar destruir al Centro Democrático, asegurando que su partido se defenderá "como abejas" para disputar la presidencia del Senado frente a la candidatura de Alfredo Deluque. La analogía despertó agudas críticas en diversos sectores por haber sido un emblema discursivo utilizado por Gustavo Petro en 2018, al tiempo que el malestar interno ha abierto la sorpresiva posibilidad de una alianza táctica entre el uribismo y el Pacto Histórico para elegir a Honorio Henríquez en la jefatura del Congreso y frenar las aspiraciones del ala de De la Espriella.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El ajedrez político para la elección de la nueva mesa directiva del Senado ha detonado una sorpresiva grieta en los sectores de la derecha colombiana. Esta mañana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una dura acusación pública contra el entorno del reconocido abogado Abelardo de la Espriella, asegurando que personas cercanas a él tienen el firme propósito de debilitar y «acabar» con el Centro Democrático.

    En medio de la puja por el control del Congreso, Uribe enfatizó que la presidencia del Senado debería quedar en manos de un miembro de su propio partido y no del senador Alfredo Deluque, quien cuenta con el respaldo del sector de De la Espriella. Para fijar su postura, el exmandatario dejó una declaración que encendió de inmediato las redes sociales y los pasillos políticos:

    «Si el Tigre ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas».

    El incómodo eco de la izquierda en el discurso uribista

    La analogía de las «abejas» no tardó en levantar ampollas y generar agudas críticas, no solo por la confrontación interna de la derecha, sino por el origen de la metáfora en el contexto electoral colombiano. Diversos analistas y usuarios recordaron que ese mismo simbolismo fue el estandarte de Gustavo Petro, líder de la izquierda y actual presidente, durante su campaña presidencial de 2018.

    Le puede interesar: ¡Durísimo! Terremoto de 7.4 sacudió el sur de México y se sintió en varios países

    En aquel entonces, Petro utilizaba recurrentemente la figura de estos insectos para movilizar a su electorado, con frases que quedaron en el registro político del país:

    «Seamos abejas. Estamos a una X de mandar toda la corrupción de Colombia a la caneca de la basura de la historia».

    «Ahora resulta que las abejas africanas son petristas. ¿Será porque son obreras?».

    El hecho de que Uribe recurra a la misma retórica que su histórico rival ideológico ha provocado desconcierto y burlas entre los diferentes sectores políticos, quienes tildan de «irónica» la elección de palabras del líder del Centro Democrático.

    ¿Una alianza impensable con el Pacto Histórico?

    Más allá de la batalla lingüística, el verdadero sismo es de carácter estratégico. El malestar sembrado por este choque ha abierto la puerta a un escenario que hace meses parecía imposible: una alianza coyuntural entre el Centro Democrático y la coalición de gobierno, el Pacto Histórico.

    Según fuentes de los partidos, ambas colectividades podrían sumar fuerzas con el único objetivo de truncar las aspiraciones del candidato de De la Espriella. De consolidarse este sorpresivo pacto, los votos se inclinarían para elegir a Honorio Henríquez como presidente del Senado, dejando por fuera a Alfredo Deluque y reconfigurando drásticamente las fuerzas de poder de cara a la próxima legislatura.

    Author Signature
    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.