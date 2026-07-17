Resumen: El expresidente Álvaro Uribe desató una fuerte tensión política tras acusar al entorno del abogado Abelardo de la Espriella de intentar destruir al Centro Democrático, asegurando que su partido se defenderá "como abejas" para disputar la presidencia del Senado frente a la candidatura de Alfredo Deluque. La analogía despertó agudas críticas en diversos sectores por haber sido un emblema discursivo utilizado por Gustavo Petro en 2018, al tiempo que el malestar interno ha abierto la sorpresiva posibilidad de una alianza táctica entre el uribismo y el Pacto Histórico para elegir a Honorio Henríquez en la jefatura del Congreso y frenar las aspiraciones del ala de De la Espriella.

«Seamos abejas»: Álvaro Uribe repite el discurso de Petro en 2018 y cada vez se parecen más

El ajedrez político para la elección de la nueva mesa directiva del Senado ha detonado una sorpresiva grieta en los sectores de la derecha colombiana. Esta mañana, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lanzó una dura acusación pública contra el entorno del reconocido abogado Abelardo de la Espriella, asegurando que personas cercanas a él tienen el firme propósito de debilitar y «acabar» con el Centro Democrático.

En medio de la puja por el control del Congreso, Uribe enfatizó que la presidencia del Senado debería quedar en manos de un miembro de su propio partido y no del senador Alfredo Deluque, quien cuenta con el respaldo del sector de De la Espriella. Para fijar su postura, el exmandatario dejó una declaración que encendió de inmediato las redes sociales y los pasillos políticos:

«Si el Tigre ruge para acabar al Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas».

"Que se cree un partido está muy bien. Pero parte de ese entorno, presidente De la Espriella, como lo expresan en redes, quieren acabar con el Centro Democrático": expresidente Uribe sobre creación de partido del nuevo presidente electo Vea la entrevista en vivo 👉🏻… pic.twitter.com/zGSqb3v5iC — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 17, 2026

El incómodo eco de la izquierda en el discurso uribista

La analogía de las «abejas» no tardó en levantar ampollas y generar agudas críticas, no solo por la confrontación interna de la derecha, sino por el origen de la metáfora en el contexto electoral colombiano. Diversos analistas y usuarios recordaron que ese mismo simbolismo fue el estandarte de Gustavo Petro, líder de la izquierda y actual presidente, durante su campaña presidencial de 2018.

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En aquel entonces, Petro utilizaba recurrentemente la figura de estos insectos para movilizar a su electorado, con frases que quedaron en el registro político del país:

«Seamos abejas. Estamos a una X de mandar toda la corrupción de Colombia a la caneca de la basura de la historia».

Seamos abejas. Estamos a una X de mandar toda la corrupción de Colombia a la caneca de la basura de la historia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 10, 2018

«Ahora resulta que las abejas africanas son petristas. ¿Será porque son obreras?».

Ahora resulta que las abejas africanas son petristas. Será porque son obreras? — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 10, 2018

El hecho de que Uribe recurra a la misma retórica que su histórico rival ideológico ha provocado desconcierto y burlas entre los diferentes sectores políticos, quienes tildan de «irónica» la elección de palabras del líder del Centro Democrático.

¿Una alianza impensable con el Pacto Histórico?

Más allá de la batalla lingüística, el verdadero sismo es de carácter estratégico. El malestar sembrado por este choque ha abierto la puerta a un escenario que hace meses parecía imposible: una alianza coyuntural entre el Centro Democrático y la coalición de gobierno, el Pacto Histórico.

Según fuentes de los partidos, ambas colectividades podrían sumar fuerzas con el único objetivo de truncar las aspiraciones del candidato de De la Espriella. De consolidarse este sorpresivo pacto, los votos se inclinarían para elegir a Honorio Henríquez como presidente del Senado, dejando por fuera a Alfredo Deluque y reconfigurando drásticamente las fuerzas de poder de cara a la próxima legislatura.