¡Quedó llantas arriba! Furgón se volcó frente al Vizcaya y armó trancón

Resumen: Un furgón se volcó frente al C.C. Vizcaya en Medellín, provocando un cierre vial y fuerte congestión. Bomberos y Movilidad atienden la emergencia.

En horas de la tarde de este martes 3 de febrero, se presentó un accidente ocurrido frente al Centro Comercial Vizcaya. El hecho involucró a un vehículo tipo furgón que terminó volcado lateralmente sobre la calzada, bloqueando por completo el flujo vehicular en este neurálgico sector de El Poblado.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 4:30 p.m., y ocasionó una gran congestión vial, que se extendió por varias cuadras a la redonda, afectando a cientos de conductores que retornan a sus hogares.

Ante la gravedad del siniestro en Medellín, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y agentes de la Secretaría de Movilidad se desplazaron de inmediato al punto de la emergencia.

Los socorristas realizaron labores de verificación para controlar posibles derrames de combustible y asegurar la zona, mientras que el personal de tránsito trabajó en la regulación del tráfico.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un reporte oficial sobre el estado de salud del conductor del furgón ni han confirmado si hubo otros vehículos implicados en el hecho.

Debido a que el vehículo pesado permaneció obstruyendo la vía durante la última hora, la Secretaría de Movilidad reiteró el llamado a los ciudadanos para que tomen rutas alternas y eviten transitar por las inmediaciones de Vizcaya.

