«Perdió la izquierda»: La contundente predicción de Mhoni Vidente sobre el futuro de Petro y Colombia

Minuto30.com .- La reconocida astróloga y vidente Mhoni Vidente ha vuelto a encender las redes sociales con una predicción que toca las fibras más sensibles de la política colombiana. A través de sus canales oficiales, la pitonisa lanzó un pronóstico sobre lo que, según ella, sucederá en las próximas elecciones presidenciales y el destino final del actual mandatario, Gustavo Petro, tras culminar la reunión con el presidente de Estados Uidos, Donald Trump.

Con un mensaje breve pero cargado de simbolismo, Mhoni aseguró que el panorama político del país dará un giro radical en los próximos comicios. “Esta foto dice todo el futuro de Colombia: perdió definitivamente la izquierda las próximas elecciones”, sentenció la vidente, acompañando su mensaje con las etiquetas de las principales ciudades del país.

¿Qué pasará con Gustavo Petro?

Uno de los puntos que más ha generado comentarios entre los internautas es el destino que Mhoni vaticina para el jefe de Estado tras finalizar su periodo. Según la astróloga, el retiro del presidente no será en territorio nacional.

“Dejarán a Petro vivir tranquilo en Miami o España”, afirmó Mhoni, sugiriendo que el mandatario optará por el exilio voluntario o una vida privada en el exterior una vez se produzca el relevo en la Casa de Nariño.

La predicción llega en un momento de alta polarización.

Aunque las predicciones de Mhoni Vidente generan tanto escepticismo como credibilidad, su historial de aciertos en eventos internacionales hace que miles de personas sigan de cerca sus palabras. En esta ocasión, su visión apunta directamente a un cambio de rumbo en el poder ejecutivo colombiano.