¡Se volcó el de ‘las frías’! Camión cargado de cerveza sufrió aparatoso accidente en Maceo, Antioquia

Resumen: Un furgón cargado con cerveza sufrió un aparatoso volcamiento en la vía entre La Floresta, en Maceo, y San José del Nus, quedando atravesado sobre la carretera y dejando parte de la mercancía regada sobre la calzada. Las autoridades investigan las causas del accidente y, por ahora, no han informado si el siniestro dejó personas lesionadas.

Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la vía que comunica el sector de La Floresta, en jurisdicción del municipio de Maceo, con San José del Nus, luego de que un furgón que transportaba cerveza se volcara mientras transitaba por este corredor del Nordeste antioqueño.

Como consecuencia del siniestro, el vehículo quedó atravesado sobre la carretera, generando afectaciones en la movilidad mientras se adelantaban las primeras labores para atender la emergencia.

La carga terminó sobre la vía

Tras el volcamiento, gran parte de la mercancía quedó dispersa sobre la calzada. Decenas de cajas y botellas de cerveza terminaron esparcidas en diferentes puntos de la vía y varias de ellas se rompieron debido al impacto.

Esto le podría interesar: ¡Les cerraron la puerta! Inadmiten a seis estadounidenses en Rionegro por presunto turismo sexual

La presencia de vidrio y líquido sobre el pavimento incrementó el riesgo para los demás conductores que transitaban por el sector, por lo que fue necesario extremar las precauciones al pasar por la zona.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el volcamiento ni han entregado un balance oficial sobre el estado de salud del conductor del furgón o de posibles ocupantes del vehículo lesionados.

Investigan lo ocurrido

Las circunstancias en las que ocurrió el accidente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, que deberán establecer qué provocó el volcamiento.

Este nuevo siniestro vial resalta la importancia de conducir con prudencia, respetar las normas de tránsito y adaptar la velocidad a las condiciones de la vía, especialmente en corredores con curvas y pendientes, para contribuir a la prevención de accidentes.