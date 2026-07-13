¡Les cerraron la puerta! Inadmiten a seis estadounidenses en Rionegro por presunto turismo sexual

Resumen: Migración Colombia inadmitió a seis ciudadanos estadounidenses en el aeropuerto José María Córdova, en Rionegro, tras detectar indicios de un presunto viaje con fines de explotación sexual. En un procedimiento aparte, también fue retenido un ciudadano mexicano requerido por Estados Unidos mediante notificación roja de Interpol por presuntos delitos financieros.

Seis ciudadanos estadounidenses no pudieron ingresar a Colombia luego de que Migración Colombia les negara la entrada al país en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro. De acuerdo con la autoridad migratoria, durante el procedimiento de verificación se detectaron elementos que llevaron a establecer que, presuntamente, su verdadero propósito de viaje estaba relacionado con el turismo con fines de explotación sexual.

Los viajeros arribaron en un vuelo procedente de Miami y fueron sometidos a los controles migratorios habituales. Durante las entrevistas realizadas por los oficiales surgieron inconsistencias sobre el motivo de su visita, lo que dio paso a una revisión más detallada del caso.

Hallaron dinero en efectivo durante la inspección

Como parte del procedimiento, y con el apoyo de la Policía Nacional, los ciudadanos autorizaron la inspección de sus equipajes.

Según informó Migración Colombia, durante la revisión fueron encontrados varios paquetes con billetes de un dólar estadounidense, equivalentes a 50 dólares por paquete. De acuerdo con la información obtenida por las autoridades durante el proceso migratorio, ese dinero estaría destinado, presuntamente, a ser utilizado como propinas en establecimientos nocturnos y otras actividades que tenían previstas durante su permanencia en el país.

Con base en los hallazgos y en la información recopilada durante las entrevistas, la autoridad migratoria decidió inadmitir a los seis extranjeros.

Antioquia supera los registros del año pasado

Con este nuevo procedimiento, Migración Colombia informó que ya son 101 ciudadanos extranjeros inadmitidos en Antioquia, con corte al 12 de julio de 2026, por presunto turismo con fines de explotación sexual.

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La entidad destacó que esta cifra ya supera los cerca de 80 casos reportados durante todo el año 2025 en el departamento.

A nivel nacional, el balance también refleja un incremento. De acuerdo con la autoridad migratoria, en lo corrido de 2026 se aproximan a 140 inadmisiones por esta causa, una cifra superior a las más de 110 registradas durante todo el año anterior.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, aseguró que la entidad ha reforzado los controles migratorios para prevenir el ingreso de personas que puedan representar un riesgo de explotación sexual, especialmente contra niños, niñas, adolescentes y mujeres.

Asimismo, indicó que se incrementó el personal en los puestos de control y se fortalecieron los procesos de verificación mediante capacitaciones especializadas para los oficiales, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, embajadas y organismos de cooperación internacional.

También fue retenido un ciudadano mexicano

En un procedimiento diferente, realizado igualmente en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, oficiales de Migración Colombia detectaron a un ciudadano mexicano que registraba una Notificación Roja de Interpol, emitida a solicitud de las autoridades de Estados Unidos.

Según la información oficial, el extranjero es requerido por presuntos delitos relacionados con fraude bancario, conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de activos y otras conductas de carácter financiero.

Tras confirmar la información en los sistemas internacionales de consulta, el ciudadano fue puesto a disposición de funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), quienes asumieron el procedimiento correspondiente conforme a los protocolos establecidos.