Se viraliza reacción de Maluma por no obtener nominaciones al Latin Grammy

El cantante Maluma no recibió ninguna nominación al Latin Grammy y reaccionó en sus stories de Instagram mostrando la desilusión que eso le generó.

El paisa inició diciendo que: “Una desilusión bien cabrona no tener siquiera una nominación a los Latin Grammys. Tanto esfuerzo, el mejor disco que he hecho en mi vida”.

“Madonna cantando en español, éxitos como HP, 11 PM, una salsa producida por el más grande, Sergio George, y en el pecho no me cabe el corazón y la entrega que puse en 11:11″, siguió el joven.

De inmediato, los internautas reaccionaron ante su ‘despecho’ opinando a favor y en contra.

AQUÍ LAS MEJORES REACCIONES

Me los imagino a J Balvin, Daddy, Maluma y todos esos en un grupo de wsp puteando al mundo por el dolor que sufrieron por no estar nominados, muchas mujeres de la industria deberian estar enojadas pero aun asi no estan haciendo el papelon que hacen estos machitos ardidos. pic.twitter.com/zxOao5bZCg

— LALO 🦁 (@lalitoesposs) September 24, 2019