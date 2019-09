Cantantes de reguetón se van en contra de los Latin Grammy

Ayer salieron a la luz las nominaciones a los Grammy Latino 2019 y a pesar de que grandes artistas están en la lista, entre ellos varios colombianos, los embajadores del reguetón se enfurecieron porque en su opinión no se les tuvo en cuenta como ellos creen que debió ser y hasta crearon una campaña en redes para protestar.

“Sin reguetón no hay Latin Grammy“, dice la imagen que publicó Daddy Yankee en primer lugar como protesta a las “pocas” nominaciones que recibieron los cantantes de este género en esta edición de los premios. “A pesar de estar nominado, no estoy de acuerdo de la manera que trataron al género y a mucho de mis colegas. Recuerden una cosa muy importante, su plataforma no fue la que creó este movimiento. Esto va más allá de un premio. Esto es cultura, credibilidad, pertinencia y RESPETO. #sinreggaetonnohaylatingrammy“, escribió el máximo exponente del reguetón en el mundo.

Esta publicación fue replicada por J Balvin, Nicky Jam, Rakim y Ken Y y hasta Rafael Pina, el presidente de Pina Récords, quien también resaltó que cantantes como Karol G, Becky G, Natti Natasha y Romeo Santos tampoco aparecen en la lista. Anuel AA también se pronunció en su Instagram en contra de la organización de los Latin Grammy y Maluma se refirió en sus historias a que es una “desilusión bien cabrona” que su disco “11:11”, “el mejor” que ha hecho en su vida, no haya obtenido ninguna posibilidad del gramófono incluyendo una canción con la mismísima Madonna.

Pero esta revolución no fue acogida por todos los artistas del género urbano o alternativo. Residente se percató de lo que estaba sucediendo y publicó un video en sus redes sociales mostrando en un tono irónico que hay asuntos más importantes en el mundo como el estado del agua en Puerto Rico. Además resaltaron que hay otros géneros como jazz, bossa nova, flamenco y salsa que tampoco aparecen en las listas y que él mismo nunca ha ganado un premio Billboard, ni tampoco el gran Rubén Blades.

El mensaje de Residente es que se relajen y que apoyen a sus colegas de otros géneros que sí están nominados y que se preocupen por cosas que realmente importan.