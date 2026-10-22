Resumen: Las transferencias de EPM a Medellín caerán de 2,8 a 1,55 billones en 2027. Federico Gutiérrez culpa a Afinia, a la administración anterior y al fenómeno de El Niño.

Se viene un 2027 apretado: Fico Gutiérrez se pronunció sobre la caída de las transferencias de EPM

El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció ante la fuerte caída que tendrán las transferencias de EPM al Distrito en 2027, una reducción que la Alcaldía atribuye a las pérdidas de Afinia y a los efectos del fenómeno de El Niño.

Según el proyecto de presupuesto radicado en el Concejo, Medellín recibiría 1,55 billones de pesos de la empresa el próximo año, cuando se esperaban 2,8 billones. En 2025, las transferencias de EPM fueron de 2,6 billones y en 2026 llegaron a 2,8 billones.

Gutiérrez responsabilizó de la crisis de Afinia a quienes llamó «los hermanitos Q» y a la administración anterior de Medellín, entre 2020 y 2023, a la que acusa de corrupción. Según el alcalde, la decisión sobre esa filial fue «la peor decisión que ha tomado EPM en toda su historia».

El mandatario aseguró que EPM pierde $1,5 billones de pesos al año por Afinia y que la Fiscalía ya investiga el caso, con pruebas aportadas por la Alcaldía. Hasta ahora, no se conoce una decisión judicial sobre estas acusaciones.

El impacto de El Niño en las cuentas de EPM

El alcalde explicó que a la crisis de Afinia se suma la sequía causada por El Niño, que afecta el negocio de energía, el más grande de EPM, con más del 80% de su balance. Además, advirtió que el fenómeno podría extenderse varios meses en 2027.

Gutiérrez también afirmó que EPM está «sosteniendo el sistema energético de Colombia» y que, sin su apoyo, no solo se apagaría la costa, sino el país. Dijo que trabaja con el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella en busca de soluciones y que el gerente de EPM está en Barranquilla en reuniones con el alto Gobierno.

Lea también: ¡Luto en el rock! Murió Saúl Blanch, la primera voz de Rata Blanca, a los 75 años

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El secretario de Hacienda, Orlando Uribe, dijo que esperan cerrar esa brecha en las transferencias de EPM junto con la empresa y destacó que el recaudo de impuestos como el predial y el de industria y comercio sigue en buena tendencia.

Por su parte, el presidente del Concejo, Alejandro De Bedout, advirtió que la Alcaldía tendría que endeudarse en $1,5 billones de pesos para cubrir sus programas. También señaló que Afinia tiene un déficit de recaudo cercano a$ 360.000 millones de pesos al año, con zonas donde los usuarios pagan apenas entre el 5% y el 6% de lo facturado.

‼️EPM y Medellín están pagando los platos rotos como resultado de la corrupción de los hermanitos Q, y de parte del gobierno anterior de Medellín con Afinia.

La peor decisión que ha tomado EPM en toda su historia.

Y fue tomada justo en el gobierno de los corruptos entre 2020 y 2023. Tendrán que responder por ello.

Se suma a esta crisis que afectaría los resultado de epm este año y por ende las transferencia de epm a Medellín, el fenómeno del niño.

Dado que el negocio de energía, que es el más grande de epm y que pesa más del 80% en el balance, se ve afectado por los efectos de la sequía prolongada. Y advirtiendo que se puede alargar durante varios meses del año entrante.

La grave situación de Afinia no aguanta más. EPM pierde $1,5 billones al año por culpa de los corruptos del gobierno anterior.

EPM está sosteniendo el sistema energético de colombia. De no hacerlo, no solamente se apagaría la costa sino el país.

Con el gobierno nacional liderado por el Presidente Abelardo de la Espriella, venimos buscando alternativas conjuntas para dar solución a este desastre que heredamos. Fiscalía ya adelanta investigaciones sobre ellos. Hemos aportado todas las pruebas. Estamos buscando salidas que no afecten definitivamente de una manera tan grave las finanzas de EPM y de Medellín.

Mañana el Gerente de EPM dará una rueda de prensa sobre este tema. Hoy está en Barranquilla en reuniones con el alto gobierno buscando soluciones conjuntas a la crisis. — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 22, 2026

Más noticias de Medellín