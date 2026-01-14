¿Se viene paro? Camioneros están ‘al cuello’ por alzas en peajes y combustible

Resumen: Camioneros alertan por la crisis económica en 2026 debido al aumento de costos y la caída del flete, mientras advierten que un paro sigue siendo una opción.

El gremio de los transportadores de carga en Colombia inició el 2026 con el pie izquierdo y una advertencia que pone a temblar el abastecimiento del país.

Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, lanzó un llamado de auxilio al Gobierno Nacional denunciando que el sector está siendo “asfixiado” por una tormenta perfecta de costos elevados y fletes que no suben.

Según el dirigente, miles de familias que dependen del camión hoy están trabajando a pérdida, sacrificando incluso el sustento básico de sus hogares para poder mantener los vehículos rodando por las carreteras nacionales.

La crisis de los transportadores de carga se agrava por el incremento automático en los precios de los peajes, el ACPM, los aceites y los servicios de mantenimiento, rubros que se dispararon con el nuevo año.

Quiceno explicó que, mientras los gastos operativos suben como espuma, las tarifas que les pagan por mover la mercancía siguen estancadas en valores de años anteriores.

A este desequilibrio financiero se suma el calvario de la infraestructura vial: cierres, derrumbes y bloqueos obligan a los conductores a realizar desvíos de hasta 400 kilómetros, lo que representa un sobrecosto de $500.000 pesos adicionales en combustible por cada viaje, dinero que sale directamente del bolsillo del camionero.

Ante la falta de soluciones en las mesas de diálogo con el Ejecutivo y la creciente inestabilidad institucional, el gremio se declaró en Asamblea Permanente. Los camioneros exigen una revisión estructural de la fórmula del combustible y una regulación real de la sobreoferta de vehículos antes de que termine el actual mandato.

El líder gremial fue enfático al advertir que, si no se frena la carestía y se garantizan condiciones dignas de rentabilidad, el país se encamina hacia un inminente paro nacional que podría paralizar las principales arterias viales del territorio.

