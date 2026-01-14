El prófugo Carlos Ramón González vive ‘como un rey’ en Nicaragua mientras la Interpol lo busca

Resumen: Carlos Ramón González, prófugo por el escándalo de la UNGRD, vive en una lujosa casa en Managua cerca de la Embajada de Colombia. Nicaragua niega extradición.

Mientras en Colombia la justicia lo requiere por ser el presunto cerebro detrás del millonario entramado de corrupción de la UNGRD, Carlos Ramón González disfruta de una vida de lujos y excesos en Nicaragua.

Este miércoles 14 de enero, se reveló que el exdirector del DAPRE reside en una ostentosa propiedad en el barrio Las Colinas, una de las zonas más exclusivas de Managua.

Lo más indignante del caso es que su vivienda está ubicada en un conjunto residencial de apenas cuatro casas, situado a pocos metros de la propia Embajada de Colombia, en un sector fuertemente custodiado por diplomáticos rusos.

Se presume que fue el propio Muñoz quien le facilitó los contactos para obtener el asilo político que hoy le permite burlar la circular roja de la Interpol. La vida de fugitivo de González no ha sido precisamente de escondites; en diciembre pasado fue captado de “parranda” en un evento oficial de la Cancillería colombiana en el Teatro Nacional Rubén Darío, donde incluso se le vio bailando en un “trencito” vallenato junto a funcionarios diplomáticos.

González es señalado por la Fiscalía de ser el artífice del esquema de sobornos que desvió dineros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para comprar los votos de los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.

Pese a que el Tribunal Superior de Bogotá ratificó su medida de aseguramiento en centro carcelario por su participación en este entramado de corrupción, el régimen de Daniel Ortega se ha negado tajantemente a extraditarlo.

El exfuncionario vive actualmente con su esposa, Luz Dana Leal, antigua directiva del SENA, mientras la Oficina de Control Disciplinario intenta establecer por qué la diplomacia colombiana parece haberle servido de anfitriona en el extranjero.

