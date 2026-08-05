¿Se viene otro bebé? Greeicy y Mike Bahía desatan rumores tras publicar inesperado video

Resumen: Greeicy Rendón y Mike Bahía despertaron rumores de un segundo embarazo luego de que el cantante publicara un video donde la artista aparece durante una ecografía. Aunque la pareja no ha confirmado que esté esperando otro hijo, sus seguidores también creen que el contenido podría estar relacionado con una nueva colaboración musical. Los artistas, que son padres de Kai y llevan más de 14 años de relación, han trabajado juntos en canciones como ‘Amantes’ y ‘Esta Noche’.

Una publicación de Mike Bahía volvió a poner a Greeicy Rendón y al cantante en el centro de la conversación en redes sociales. El artista compartió un video en el que aparece la intérprete mientras le realizan una ecografía, imágenes que rápidamente llevaron a sus seguidores a preguntarse si la pareja estaría esperando a su segundo hijo.

La grabación fue acompañada por el mensaje “Me tiene el corazón latiendo”, una frase que aumentó las especulaciones sobre un posible embarazo de Greeicy. La pareja ya tiene un hijo, Kai, quien nació en abril de 2022.

Sin embargo, ninguno de los dos artistas ha confirmado que esté esperando otro bebé.

El video también podría estar relacionado con su música

Aunque la ecografía despertó rumores sobre un embarazo, también existe la posibilidad de que las imágenes estén vinculadas con un nuevo proyecto musical de la pareja.

Días antes de la publicación de Mike, Greeicy había compartido contenido grabado en Barcelona, donde aparecía junto al cantante interpretando una canción. Esto llevó a algunos seguidores a considerar que ambos podrían estar preparando una nueva colaboración.

Hasta el momento, tampoco se ha confirmado que la ecografía haga parte de un videoclip, una campaña de promoción o cualquier otra producción artística. Algunos usuarios incluso plantearon que las imágenes podrían corresponder al embarazo de Kai y ser utilizadas en un proyecto musical o audiovisual, aunque esta versión tampoco ha sido confirmada.

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Una relación de más de 14 años

Los rumores llegan mientras Greeicy y Mike Bahía continúan consolidando una relación de más de 14 años. La cantante ha contado que conoció al artista cuando tenía 19 años y él aproximadamente 24 o 25, durante una etapa en la que ambos comenzaban a desarrollar sus carreras.

Greeicy recordó aquellos primeros años en una entrevista con Fans, de MTV Argentina, donde habló sobre el inicio de su relación con Mike. Con el paso del tiempo, ambos comenzaron un noviazgo y construyeron una familia.

En 2021, Mike le propuso matrimonio a Greeicy durante un concierto de Alejandro Sanz. Aunque desde entonces han mantenido su compromiso, la pareja no ha celebrado una boda y ha explicado que no siente presión por hacerlo.

En abril de 2022 nació Kai, su primer hijo. Desde entonces, los artistas han mostrado ocasionalmente algunos momentos de su vida familiar, procurando mantener buena parte de la crianza del menor alejada de la exposición pública.

Sus colaboraciones también alimentan las especulaciones

Greeicy y Mike Bahía también han compartido escenarios y proyectos musicales. Entre sus colaboraciones se encuentran ‘Amantes’, ‘Esta Noche’, ‘Amor’, ‘Tú y Yo’ y una versión especial de ‘Si Tu Amor No Vuelve’.

Su cercanía personal y profesional hace que cada aparición conjunta despierte especial interés entre sus seguidores. En este caso, el video publicado por Mike generó reacciones divididas: mientras algunos usuarios celebraron la posibilidad de que Kai tuviera un hermano, otros consideran que podría tratarse de una pista sobre un próximo lanzamiento.

Por ahora, el supuesto segundo embarazo continúa sin confirmación oficial y tampoco se ha aclarado si la ecografía corresponde a un momento familiar o a algún proyecto relacionado con la música de la pareja.