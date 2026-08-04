Luto en la televisión colombiana: muere a los 85 años Alfonso Lizarazo, histórico creador de Sábados Felices

Resumen: Colombia despide hoy no solo a un talentoso comunicador, sino al arquitecto de las sonrisas de múltiples generaciones que crecieron viéndolo presentar cada fin de semana. Paz en su tumba.

Minuto30.com .- El país despide a uno de los grandes pioneros del entretenimiento y la televisión nacional. Alfonso Lizarazo, el icónico presentador, periodista y abogado oriundo de Bucaramanga, falleció este martes 4 de agosto a los 85 años de edad en la ciudad de Barranquilla.

Con su partida, se apaga la voz de un hombre que durante décadas se dedicó a llevar sonrisas a los hogares colombianos. A continuación, repasamos los detalles de su deceso y el inmenso legado que deja en la historia de la pantalla chica.

Complicaciones de salud y sus últimos años

De acuerdo con la información trascendida a los medios de comunicación, el deceso del reconocido presentador se produjo tras venir enfrentando problemas cardíacos durante varios años. Esta condición médica fue deteriorando progresivamente su estado de salud en los últimos meses.

Aunque su familia siempre manejó con estricta discreción todos los detalles relacionados con su intimidad y bienestar, se sabe que luego de su retiro de la vida pública y política, Lizarazo se había alejado de los focos mediáticos, radicándose lejos de las cámaras para vivir sus últimos años con tranquilidad.

El padre de ‘Sábados Felices’

El nombre de Alfonso Lizarazo está tatuado en la historia de la televisión colombiana gracias a su visión para el humor. Su gran hito comenzó a gestarse bajo las siguientes circunstancias:

Los inicios: En 1972, Lizarazo llegó a Caracol Televisión para liderar un programa semanal llamado Campeones de la Risa.

El nacimiento de una marca: Cuatro años después de su lanzamiento, bajo su dirección y estilo único, el formato evolucionó y fue rebautizado como Sábados Felices, convirtiéndose en el programa de humor más longevo y emblemático del país.

Gestor social: A través del programa, no solo impulsó la carrera de decenas de humoristas, sino que lideró la famosa campaña «Lleva una escuelita en tu corazón», construyendo centros educativos en zonas vulnerables gracias a los partidos de fútbol de los humoristas.

Del drama del secuestro al Senado de la República

La vida de Lizarazo no solo estuvo marcada por las luces del estudio de grabación. En la década de los noventa, vivió uno de los episodios más difíciles de su vida, que posteriormente lo impulsaría a dar un giro hacia la política nacional:

El secuestro: El 13 de noviembre de 1994, mientras viajaba con el elenco de su programa para uno de sus tradicionales eventos benéficos, fue secuestrado por el grupo guerrillero Movimiento Jaime Bateman Cayón. Afortunadamente, fue liberado sano y salvo cinco días después.

Salto a la política: Tras dejar la conducción de Sábados Felices, Lizarazo decidió apostar por el servicio público. En 1998 fue elegido como senador de la República, cargo en el que completó su período legislativo hasta el año 2002.

Colombia despide hoy no solo a un talentoso comunicador, sino al arquitecto de las sonrisas de múltiples generaciones que crecieron viéndolo presentar cada fin de semana. Paz en su tumba.