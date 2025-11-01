¿Se viene el awo en el Atanasio? Ryan Castro volvería a Medellín a sacarla del estadio
Fotos: Cortesía / @ryancastrro.
Resumen: Ryan Castro hizo historia con un concierto sold out en el Coliseo MedPlus de Bogotá ante más de 20.000 fans, acompañado de artistas como Nicky Jam y Jory Boy. Tras el show, varias vallas en Medellín con el mensaje “El Tío Favorito de Colombia Vuelve a Casa” despertaron rumores de un posible concierto en el estadio Atanasio Girardot.

Ryan Castro hizo historia con un concierto sold out en el Coliseo MedPlus, donde más de 20.000 fanáticos cantaron a todo pulmón cada una de sus canciones. El show se agotó en menos de cinco horas y fue, sin duda, el más grande de su carrera hasta ahora.

El público vibró con temas como “Ba Ba Bad Remix”, “Sanka”, “Bombastik”, “Botapafo” y “Dónde”, su hit número uno en el Billboard Hot 100 Colombia, lista en la que actualmente tiene nueve canciones posicionadas.

Antes del concierto, el artista recibió siete placas y un ticket conmemorativo por su show agotado. Entre los reconocimientos destacan certificaciones de platino, diamante y oro por éxitos como “Sendé”, “Ojalá”, “Sanka”, “Fan de su Relación” y “A Poca Luz”.

Foto: Cortesía.

Tras su presentación en Bogotá, vallas publicitarias comenzaron a aparecer en diferentes puntos de Medellín con mensajes que pusieron a todos a hablar: “El Tío Favorito de Colombia Vuelve a Casa”. Todo apunta a que el artista podría regresar a su ciudad natal para un concierto épico en el estadio Atanasio Girardot, algo que los fans ya piden a gritos en redes sociales.

Foto: Cortesía.

Por ahora, Ryan se prepara para llevar su gira Sendé a Estados Unidos, con fechas en Miami (9 de noviembre), Nueva York (16 de noviembre) y Los Ángeles (22 de noviembre). Pero si algo dejó claro en Bogotá es que donde suene el awo, hay fiesta asegurada… y Medellín podría ser la próxima parada.

Foto: Cortesía.

