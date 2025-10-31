¡Polémica alianza! Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes unen fuerzas por una causa social que causa revuelo en redes

Resumen: El creador de contenido Yeferson Cossio anunció una alianza con el influencer Camilo Cifuentes para desarrollar un proyecto social enfocado en ayudar a personas y animales en situación vulnerable. Aunque la iniciativa fue bien recibida por muchos, también generó críticas y comentarios divididos en redes sociales, donde algunos usuarios calificaron la colaboración como “oportunista”. Ambos influenciadores aseguraron que su propósito es netamente solidario y que pronto revelarán más detalles del proyecto.

El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a ser tendencia luego de anunciar que trabaja junto al influencer Camilo Cifuentes en un nuevo proyecto con enfoque social. Aunque los detalles aún son reservados, ambos prometen una iniciativa “grande” que beneficiará a personas y animales en situación vulnerable.

El antioqueño compartió una imagen en sus historias de Instagram donde aparece con Cifuentes durante una cena en la que, según dijo, discutieron los primeros pasos del plan. “Hoy vine a cenar con una persona que ustedes quieren mucho. Estamos hablando de un proyecto que les va a gustar”, escribió Cossio, generando expectativa entre sus seguidores.

Por su parte, Cifuentes —reconocido por impulsar causas solidarias de forma anónima— también confirmó que llevan varias semanas planeando la colaboración y que esta tendría un fuerte componente de ayuda social.

Reacciones divididas en redes

El encuentro no pasó desapercibido. Muchos seguidores celebraron la unión de dos figuras que, desde diferentes estilos, han impulsado campañas benéficas en el país. Sin embargo, otros usuarios criticaron la alianza, asegurando que se trata de una estrategia mediática para limpiar la imagen de Cossio, quien ha enfrentado varias controversias por su estilo de vida y publicaciones pasadas.

Frente a las críticas, el influencer respondió sin rodeos: “Cami y yo llevamos hablando desde hace meses porque nos admiramos y queremos hacer una donación grande. Si yo dono un dólar y él también, no nos juntamos para donar dos, sino diez”, expresó.

Un historial de ayudas

Cossio recordó que su labor social no es reciente y que ha desarrollado múltiples iniciativas por fuera de cámaras: “He esterilizado más de 10.000 perros callejeros, reconstruí un ancianato, llevé energía solar a una comunidad en La Guajira y cada Navidad cumplo los sueños de niños de una fundación”, afirmó.

El influencer también ha apoyado la educación de jóvenes de escasos recursos, financiando carreras universitarias y proyectos comunitarios.

Aunque aún no hay fecha oficial para el lanzamiento del proyecto, ambos prometen que será presentado en las próximas semanas y que tendrá un impacto directo en comunidades vulnerables y en la protección de animales abandonados.

Mientras tanto, en redes sociales el anuncio sigue generando debate: entre quienes aplauden la unión y quienes dudan de sus intenciones, lo cierto es que la colaboración entre Cossio y Cifuentes ya despertó gran expectativa.