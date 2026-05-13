¿Se viene el anillo? Carlos Báez y Francisca Estévez dieron importante paso que desató rumores de boda

Resumen: La pareja compartió con sus seguidores varios momentos del proceso de mudanza a través de Instagram. En las imágenes, Carlos Báez y Francisca Estévez dejaron ver cómo avanzaba la adecuación de su nuevo hogar, mientras desempacaban cajas, organizaban espacios y pintaban algunas paredes del lugar. Junto al carrusel de fotografías escribieron: “Días de mudanza… ¡Les iremos mostrando todo!”.

La relación entre los actores Carlos Báez y Francisca Estévez atraviesa uno de sus momentos más sólidos. La pareja, que se ha convertido en una de las más comentadas entre los seguidores de la televisión colombiana, confirmó recientemente que comenzó una nueva etapa juntos: ambos ya viven bajo el mismo techo.

La noticia salió a la luz luego de varias publicaciones compartidas en redes sociales, donde los actores dejaron ver parte del proceso de mudanza y organización de su nuevo hogar. Aunque ninguno habló directamente de matrimonio o compromiso, el anuncio fue suficiente para que en redes comenzaran las especulaciones sobre un posible futuro paso hacia el altar.

Entre brochas, cajas, libros y muebles por organizar, Carlos y Francisca mostraron un lado mucho más íntimo y tranquilo de su relación, lejos de las cámaras y los eventos públicos en los que normalmente son vistos.

Así mostraron los primeros detalles de su nuevo hogar

La pareja compartió con sus seguidores varios momentos del proceso de mudanza a través de Instagram. En las imágenes, Carlos Báez y Francisca Estévez dejaron ver cómo avanzaba la adecuación de su nuevo hogar, mientras desempacaban cajas, organizaban espacios y pintaban algunas paredes del lugar. Junto al carrusel de fotografías escribieron: “Días de mudanza… ¡Les iremos mostrando todo!”.

Las fotografías rápidamente despertaron la atención de miles de usuarios, no solo porque confirmaban oficialmente la convivencia de la pareja, sino porque reflejaban la estabilidad sentimental que ambos han construido desde que hicieron pública su relación.

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Los comentarios no tardaron en multiplicarse. Cientos de usuarios y colegas del medio artístico llenaron la publicación de felicitaciones y mensajes positivos, muchos de ellos relacionados con una posible boda en el futuro.

Aunque la convivencia tomó por sorpresa a muchos usuarios, la historia entre ambos actores se viene construyendo desde hace varios años.

La historia de amor comenzó años antes de oficializarse

Carlos Báez y Francisca Estévez coincidieron durante las grabaciones de la producción ‘La Nieta Elegida’. Sin embargo, según ha contado el propio actor en entrevistas, en ese momento no llegaron a compartir demasiado debido a que ambos tenían relaciones sentimentales diferentes.

“Nos conocimos en ‘La Nieta Elegida’ hace cuatro años… Realmente ahí no compartimos tanto. En esa época ella tenía novio y yo tenía mi novia”, relató Báez.

Con el paso del tiempo volvieron a coincidir en diferentes espacios laborales y sociales, donde comenzaron a descubrir afinidades e intereses en común.

Según se ha conocido públicamente, el romance comenzó a tomar fuerza durante 2023, inicialmente a través de conversaciones y mensajes por redes sociales. Aunque durante varios meses evitaron confirmar la relación oficialmente, sí compartían algunas fotografías juntos que despertaban sospechas entre sus seguidores.

La confirmación pública de su noviazgo llegó en 2024, durante eventos relacionados con el estreno de ‘Klass 95’.

Desde entonces, la pareja ha sido destacada por sus seguidores debido a la complicidad y tranquilidad que transmiten juntos. Incluso, Carlos Báez ha hablado en distintas entrevistas sobre lo importante que ha sido compartir profesión con Francisca, a quien llama cariñosamente “Kika”.

“Es una verdadera fortuna”, señaló el actor al referirse a la empatía que existe entre ambos gracias a que los dos hacen parte de la misma industria.

Ahora, con esta nueva etapa de convivencia, muchos seguidores consideran que la relación atraviesa uno de sus momentos más importantes. Por el momento, la pareja continúa compartiendo algunos detalles del proceso de mudanza y decoración de su nuevo espacio a través de redes sociales.