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Resumen: Yolaine Díaz, colaboradora de People en Español, murió junto a su madre durante un incendio en un edificio residencial de Manhattan. Las autoridades arrestaron a un inquilino del inmueble, señalado de haber provocado accidentalmente el fuego al lanzar un cigarrillo encendido sobre cajas de cartón. El caso dejó tres víctimas fatales y sigue bajo investigación.

Periodista latina murió atrapada en incendio en Manhattan: autoridades arrestaron a un inquilino del edificio

Las autoridades de Nueva York avanzan en la investigación del incendio registrado en un edificio residencial del sector de Inwood, en Manhattan, tragedia que dejó tres personas fallecidas, entre ellas la periodista y colaboradora de People en Español, Yolaine Díaz, y su madre, Ana Mirtha Lantigua.

El caso tomó un nuevo rumbo luego de que la Policía confirmara la captura de Victor Arias, un hombre de 29 años que residía en el mismo inmueble y que ahora enfrenta tres cargos de homicidio por negligencia criminal por su presunta responsabilidad en el origen del fuego.

Según información revelada por el diario New York Daily News y citada por distintos medios estadounidenses, los investigadores establecieron preliminarmente que el incendio habría comenzado tras el lanzamiento de una colilla de cigarrillo encendida sobre varias cajas de cartón ubicadas en la entrada del edificio.

Cámaras de seguridad habrían registrado el momento previo al incendio

De acuerdo con documentos judiciales conocidos por medios locales, cámaras de seguridad instaladas en el inmueble captaron a Arias arrojando el cigarrillo hacia el material inflamable alrededor de las 12:27 de la madrugada.

Posteriormente, las grabaciones mostrarían cómo el humo comenzó a expandirse pocos minutos después hasta que el vestíbulo quedó cubierto por las llamas.

La rápida propagación del fuego encendió las alarmas entre los residentes del edificio, una estructura de seis pisos ubicada sobre Dyckman Street, cerca de Broadway, en el norte de Manhattan.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) indicó que las llamas avanzaron rápidamente por la única escalera interna del inmueble, complicando la evacuación de quienes intentaban escapar.

Yolaine Díaz y su madre murieron intentando salir del edificio

Según reportes conocidos por People en Español y otros medios estadounidenses, Yolaine Díaz y su madre habrían intentado abandonar el edificio utilizando las escaleras internas, pero quedaron atrapadas en medio del humo y el fuego.

El padrastro de la periodista logró sobrevivir tras utilizar la escalera de incendios ubicada en el exterior de la construcción.

Las autoridades también identificaron a una tercera víctima fatal como Lance García, un joven de 25 años que residía en el cuarto piso del edificio.

Un investigador del FDNY encontró los cuerpos de las tres víctimas cerca de una salida hacia la azotea aproximadamente una hora después de iniciarse la emergencia.

Además de los fallecidos, el incendio dejó al menos 14 personas heridas y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la zona. De acuerdo con reportes previos, cerca de 200 bomberos participaron en las labores para controlar las llamas.

Fiscalía aseguró que no habría intención de causar la tragedia

Durante la audiencia realizada en la Corte Criminal del Bronx, un juez otorgó a Victor Arias libertad supervisada sin fianza, decisión solicitada por la propia Fiscalía mientras continúa el proceso judicial.

El fiscal asistente Alexander Bourdakos afirmó ante el tribunal que, aunque el acusado “actuó con negligencia criminal”, hasta el momento las pruebas no indican que hubiera intención de provocar una tragedia de esta magnitud.

“Esto no debe interpretarse en modo alguno como una minimización de las consecuencias catastróficas derivadas de las acciones del acusado”, agregó el representante del Ministerio Público.

Como parte de las medidas impuestas, Arias entregó su pasaporte y deberá cumplir un toque de queda nocturno mientras avanza la investigación.

El edificio acumulaba decenas de infracciones

Tras el incendio también salieron a la luz múltiples reportes sobre las condiciones del inmueble.

Registros municipales citados por medios estadounidenses señalan que el edificio acumulaba más de un centenar de violaciones abiertas relacionadas con fallas de seguridad, incluyendo puertas defectuosas y detectores de humo y monóxido de carbono fuera de funcionamiento.

Asimismo, el New York Times reportó previamente que el propietario del inmueble ya había enfrentado cuestionamientos y procesos relacionados con las condiciones de otras propiedades vinculadas a la misma administración.

La muerte de Yolaine Díaz generó conmoción entre colegas, lectores y miembros de la comunidad latina en Estados Unidos. La periodista colaboraba desde 2023 con People en Español, donde escribía contenidos relacionados con moda, belleza y entretenimiento.