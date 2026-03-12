Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El empresario y exalcalde de Cali, Maurice Armitage, anunció este 12 de marzo su renuncia a la aspiración presidencial para 2026, argumentando la necesidad de "depurar" el alto número de candidatos y evitar una mayor fragmentación en el sector independiente y de centro. A través de una misiva, Armitage señaló que su decisión busca facilitar la consolidación de una propuesta sólida que pueda enfrentar la polarización del país, dejando abierta la puerta a posibles alianzas que prioricen su visión de equidad social y fortalecimiento empresarial.

¡Se va acortando la lista! Candidato a la Presidencia vio que no iba a ganar y se bajó de su aspiración

El empresario y exalcalde de Cali, Maurice Armitage, anunció esta mañana el retiro oficial de su candidatura a la Presidencia de la República.

A través de una carta pública dirigida al país, el exmandatario de 80 años explicó que su decisión responde a una necesidad de responsabilidad política, argumentando que la actual dispersión de candidatos en el centro solo favorece la polarización que tanto ha criticado.

Las razones de la renuncia

Armitage, quien se había presentado como un aspirante independiente bajo banderas de “capitalismo social” y equidad, destacó tres puntos clave para su retiro:

Fragmentación del Centro: Señaló que el número excesivo de candidatos impide consolidar una alternativa sólida frente a los extremos.

Depuración de la contienda: En sus palabras, “el país necesita claridad, no una sopa de letras de aspirantes que confunda al elector”.

Unidad nacional: Reiteró que su interés no es el poder por el poder, sino lograr que el sector empresarial y el trabajador encuentren puntos de acuerdo, algo que cree se puede impulsar desde otros espacios.

“He sido monaguillo y quise ser Papa, pero hoy entiendo que para que Colombia gane, algunos debemos saber dar un paso al costado con dignidad”, expresó Armitage en su misiva.

¿Qué sigue para el “Efecto Armitage”?

La salida de Armitage deja un vacío importante en el electorado del suroccidente colombiano. Aunque no ha anunciado un apoyo oficial inmediato, los analistas sugieren dos caminos probables:

Alianza con el sector académico: Dada su cercanía ideológica con figuras que priorizan la educación y la gestión técnica.

Retorno al sector privado: Fortalecer su modelo de repartición de utilidades desde sus empresas (como Sidoc) para demostrar que su tesis social es viable sin necesidad de un cargo público.

La renuncia de Armitage coincide curiosamente con el anuncio de la fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, lo que ha desatado rumores sobre posibles acercamientos entre sus movimientos, aunque por ahora el empresario asegura que se tomará unos días para “reflexionar con su familia”.

