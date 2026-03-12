‘Con los niños nadie se mete’: Fico confirmó la captura de tres explotadores sexuales en Castilla, Belén y El Poblado

Menú Últimas noticias
    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de X @FicoGutiérrez
    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció a través de sus canales oficiales tres casos que calificó como “aberrantes”, advirtiendo que en su administración no habrá un solo centímetro de tregua para los abusadores.

    Entre los capturados figura un ciudadano estadounidense de 46 años, quien fue sorprendido por las autoridades en El Poblado mientras presuntamente explotaba sexualmente a una adolescente de apenas 14 años.

    Este sujeto utilizaba la fachada de un alquiler tipo Airbnb para cometer el delito, confiando en que la exclusividad de la zona lo mantendría lejos del radar de la Policía.

    Sin embargo, el horror no se limitó a los extranjeros; en el barrio Castilla, una mujer fue capturada por presuntamente producir y comercializar material de abuso sexual de su propia hija, una niña de 12 años con una condición de discapacidad cognitiva.

    El tercer golpe de las autoridades se dio en el barrio Belén, donde cayó un delincuente reincidente que se dedicaba al acoso digital. Este sujeto tenía bajo su asedio a una niña de 13 años, a quien mediante amenazas y manipulación le exigía el envío de fotografías íntimas.

    “La niñez es sagrada y quien la toque no merece compasión”, enfatizó el mandatario al confirmar que las tres personas ya están a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

    Estos resultados forman parte de una estrategia integral que busca limpiar las zonas de rumba y vivienda turística de la presencia de abusadores, enviando un mensaje claro de que la institucionalidad está vigilante en cada rincón del Valle de Aburrá.

