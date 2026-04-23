¡Se tomaron la Caracas! Masivo operativo en TransMilenio deja armas incautadas y varios sancionados

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Resumen: Un operativo en la troncal Caracas de TransMilenio incluyó requisas, controles y verificación de antecedentes en estaciones y buses, dejando armas blancas incautadas y varios comparendos por evasión del pasaje. La intervención, liderada por autoridades distritales junto a la Policía, también buscó recuperar el orden en el sistema y prevenir delitos que afectan la seguridad y la convivencia de los usuarios.

Un amplio despliegue institucional se tomó la troncal Caracas del sistema TransMilenio con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la convivencia en uno de los corredores más transitados de la capital.

El operativo fue liderado por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en articulación con la Policía Metropolitana de Bogotá y personal del sistema de transporte, quienes realizaron controles simultáneos en estaciones priorizadas y dentro de buses articulados.

Controles, requisas y seguimiento en estaciones

La intervención se concentró en puntos estratégicos de la troncal Caracas, donde las autoridades han identificado reiteradas problemáticas como hurtos, evasión del pago del pasaje y riñas. Durante la jornada, se llevaron a cabo requisas a usuarios, verificación de antecedentes y controles en los accesos a estaciones.

Como resultado, se incautaron armas blancas detectadas tanto dentro de los articulados como en estaciones, entre ellas la zona de la estación temporal de la Avenida Jiménez.

Este tipo de operativos hace parte de las acciones que buscan reducir hechos de violencia dentro del sistema, una problemática que ha sido señalada en distintos reportes recientes sobre seguridad en el transporte masivo .

Comparendos y control a evasores

Otro de los focos principales fue la evasión del pago del pasaje. Durante el operativo, varios usuarios que intentaban ingresar de forma irregular fueron retirados y sancionados con comparendos, en medio de controles estrictos en torniquetes y accesos.

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Las autoridades también adelantaron acciones para recuperar el orden dentro de estaciones y buses, evitando la permanencia de vendedores informales y otras situaciones que afectan la movilidad y la percepción de seguridad.

Durante la jornada, el secretario de Seguridad, César Restrepo, reiteró que la lucha contra los llamados “colados” busca no solo proteger el sistema, sino también prevenir riesgos para los propios usuarios.

Acciones pedagógicas y llamado a la denuncia

Además de las medidas de control, los equipos en terreno desarrollaron actividades pedagógicas con los pasajeros, orientadas al autocuidado y al uso adecuado del sistema. También se brindó información sobre rutas de atención y mecanismos de denuncia.

Las autoridades insistieron en la importancia de reportar cualquier hecho sospechoso a través de la línea 123, destacando que la colaboración ciudadana sigue siendo clave para enfrentar las problemáticas de seguridad dentro del transporte público.

Este tipo de operativos hacen parte de una estrategia más amplia para recuperar la confianza en el sistema y reducir conductas que afectan la convivencia diaria de miles de usuarios.