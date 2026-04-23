¡Les dañaron el negocio! Incautan celulares robados en pleno centro de Bogotá

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Resumen: Incautación de celulares robados en Bogotá durante operativos en la calle 13. Autoridades recuperaron equipos con reporte de hurto.

Una nueva incautación de celulares se registró en Bogotá durante operativos adelantados en el sector de la calle 13, en la localidad de Los Mártires, donde las autoridades intervinieron puntos señalados por la comercialización ilegal de dispositivos móviles.

Las acciones fueron lideradas por la Policía Metropolitana en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, enfocándose en centros comerciales y zonas de venta informal, conocidos como “carreteros”.

En estos lugares, los uniformados realizaron inspecciones detalladas a estructuras improvisadas donde se almacenaban decenas de equipos.

Durante la jornada, la incautación se dio tras verificar los códigos IMEI de los celulares, lo que permitió identificar varios dispositivos con reporte de hurto, así como otros que presentaban alteraciones en sus sistemas de identificación.

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Según las autoridades, estos operativos responden a denuncias ciudadanas y hacen parte de una estrategia para combatir el hurto de celulares y su comercialización ilegal.

En lo que va del año 2026, ya se han recuperado más de mil dispositivos en distintos puntos de la capital.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar formalmente ante la Fiscalía en caso de ser víctima de robo, ya que esto facilita la identificación de los equipos y permite avanzar en la judicialización de quienes participen en la cadena delictiva.

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