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    ¡Se tomaron el trabajo de envolverlo muy bien! Hallan cuerpo embolsado en Copacabana

    Al llegar al lugar, la patrulla de vigilancia confirmó la aterradora escena

    Publicado por: SoloDuque

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    Imagen de archivo para ilustrar la noticia
    ¡Se tomaron el trabajo de envolverlo muy bien! Hallan cuerpo embolsado en Copacabana

    Resumen: La madrugada de este martes, 21 de abril, se vio interrumpida por un escabroso hallazgo en las vías de Antioquia. Las autoridades investigan la aparición de un cadáver abandonado a un costado de la Autopista Norte

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- La madrugada de este martes, 21 de abril, se vio interrumpida por un escabroso hallazgo en las vías de Antioquia. Las autoridades investigan la aparición de un cadáver abandonado a un costado de la Autopista Norte.

    Los detalles del hallazgo

    De acuerdo con testigos, los hechos se registraron a las 3:38 de la mañana a la altura del kilómetro 11 + 400, en la calzada con sentido norte – sur. Fueron trabajadores del sector quienes se percataron de un bulto sospechoso a la orilla de la carretera y dieron aviso inmediato a la línea de emergencias.

    Al llegar al lugar, la patrulla de vigilancia confirmó la aterradora escena: se trataba de un cuerpo sin vida que había sido abandonado en el sitio.

    Según versiones extraoficiales, el cadáver se encontraba minuciosamente envuelto en plástico vinipel.

    Cuerpo encontrado en

    Copacabana, minuciosamente envuelto en papel chicle, hallado el 21 de abril. Foto: Cortesía

    Tras la confirmación del caso, los uniformados procedieron a acordonar estrictamente el perímetro para proteger la escena del crimen. Autoridades adelantaron la inspección técnica al lugar de los hechos y el cuerpo llevado a Medicina Legal donde se determinará tanto su identidad como las causas de su muerte.

    Además se recopilan pistas que permitan dar con los responsables de este macabro crimen.

    Dos embolsados en una mañana

    Este fue el primero de los dos hallazgos macabros en el Valle de Aburrá, el segundo fue en horas de la mañana de este martes en inmediaciones de San Cristóbal.

    Lea también: ¡No fue uno . . . fueron dos! Reportan otro cuerpo «encostalado», esta vez en la antigua vía a San Pedro

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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