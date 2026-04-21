Lugar en el que fue hallado el cuerpo encostalado en la vía a San Pedro

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Resumen: Autoridades se encargaron de adelantar la inspección técnica en el lugar de los hechos; el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para lograr su identificación y determinar las causas exactas de este violento crimen que vuelve a encender las alarmas de seguridad en la zona

¡No fue uno . . . fueron dos! Reportan otro cuerpo «encostalado», esta vez en la antigua vía a San Pedro

Minuto30.com .- Un nuevo y macabro hallazgo estremece en las últimas horas a los habitantes del corregimiento de San Cristóbal. A través de reportes ciudadanos, se alertó a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida abandonado a un costado de la carretera.

Los detalles de la aterradora escena

De acuerdo con la información preliminar entregada por la comunidad que transitaba por el sector, el perturbador descubrimiento tuvo lugar bajo las siguientes circunstancias:

Ubicación exacta: El hallazgo se registró a la altura del kilómetro 1 de la vía hacia San Pedro de los Milagros, específicamente en el tramo de la antigua vía al mirador de San Cristóbal.

Condiciones del cuerpo: Según el estremecedor relato del ciudadano que hizo el hallazgo, el cadáver fue dejado tirado sobre la vía y se encuentra completamente envuelto en un costal, práctica criminal conocida como “embolsado”.

Tras el llamado de alerta, patrullas de la Policía llegaron y realizaron el respectivo acordonamiento del área.

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Autoridades se encargaron de adelantar la inspección técnica en el lugar de los hechos; el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para lograr su identificación y determinar las causas exactas de este violento crimen que vuelve a encender las alarmas de seguridad en la zona.

Dos embolsados en una mañana

Este fue el segundo hallazgo macabro, luego de que a las 3 de la mañana alertaran de un cuerpo envuelto en papel chicle en jurisdicción de Copacabana.

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