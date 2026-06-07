¡Se tomaron el centro! Megaoperativo en Los Mártires deja capturados, armas incautadas y locales intervenidos

Un operativo de seguridad desarrollado en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá, dejó como resultado la incautación de armas blancas, la aprehensión de sustancias ilícitas y el refuerzo de los controles en establecimientos comerciales de la zona.

La intervención fue liderada por la Alcaldía Local de Los Mártires en articulación con la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Policía de Bogotá, con apoyo de entidades del Distrito, en el marco de patrullajes mixtos realizados en sectores como Santa Fe, Voto Nacional y Samper Mendoza, entre otros puntos estratégicos del centro capitalino.

Patrullajes y presencia institucional en el centro de la ciudad

Durante las jornadas adelantadas los días 5 y 6 de junio de 2026, se realizaron recorridos con presencia institucional en distintos barrios de la localidad, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana. En estos operativos también participó de manera destacada el equipo femenino de diferentes entidades distritales, aportando un enfoque preventivo y comunitario a las intervenciones.

En total, las autoridades reportaron alrededor de 135 registros a personas, como parte de las acciones de control y verificación desplegadas en el territorio.

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Incautaciones y control en establecimientos comerciales

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Como resultado de los patrullajes, se incautaron 20 armas blancas que, según las autoridades, podrían haber sido utilizadas en hechos de violencia en la zona. Asimismo, fueron decomisadas 12 dosis de estupefacientes, en acciones orientadas a la contención del microtráfico en el sector.

De manera paralela, los equipos operativos realizaron la verificación de cerca de 12 establecimientos de comercio, con el fin de revisar el cumplimiento de la normatividad vigente y reforzar el control institucional en el centro de la capital.

Refuerzo de seguridad y capturas durante el operativo

Las autoridades también informaron que durante los procedimientos fue capturada una persona que registraba antecedentes judiciales, lo que refuerza, según indicaron, la efectividad de los controles desplegados en la zona.

La Alcaldía Local de Los Mártires, junto con la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Policía de Bogotá (Policía Metropolitana de Bogotá), señalaron que este tipo de intervenciones continuarán realizándose de manera articulada con el Distrito para fortalecer la seguridad y la convivencia en el centro de la ciudad.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, destacando la importancia de la denuncia para apoyar los procesos de investigación y judicialización.