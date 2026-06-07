Resumen: Un juez envió a prisión a un hombre de 33 años por abusar sistemáticamente de sus dos hijas durante seis años en Bogotá, agresiones que iniciaron cuando tenían 5 y 10 años. El sujeto, que ya registraba antecedentes por violencia intrafamiliar, aprovechaba la ausencia de la madre, drogaba a las menores con somníferos y las amenazaba de muerte para que no hablaran. El caso se descubrió luego de que una de las víctimas le confesara el calvario a una tía, activando de inmediato los protocolos de protección ante las graves secuelas emocionales de las niñas.

¡Les suministraba somníferos! A la cárcel hombre señalado de abusar de sus hijas durante seis años en Bogotá

Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra un hombre de 33 años, señalado de presuntamente haber cometido abusos sexuales sistemáticos contra sus dos hijas menores de edad durante un periodo de seis años.

La decisión se tomó tras su captura mediante orden judicial ejecutada por la Policía Metropolitana de Bogotá, en coordinación con la Fiscalía 363 de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes. Al procesado se le atribuyen los delitos de acceso carnal violento agravado, acto sexual violento y acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado.

Investigación del caso

De acuerdo con las autoridades, el proceso investigativo fue desarrollado durante tres meses por la Sijín de la Policía de Infancia y Adolescencia, periodo en el que se recolectó material probatorio que lo vincularía con los hechos denunciados.

Según la investigación, las agresiones habrían iniciado cuando las menores tenían 5 y 10 años de edad, prolongándose durante aproximadamente seis años.

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Las indagaciones señalan que el hombre aprovechaba la ausencia de la madre para cometer los hechos, y en algunos casos retiraba a las menores de sus actividades cotidianas. También se indica que les habría suministrado sustancias para inducir el sueño antes de las agresiones.

Patrón de violencia y amenazas

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El material recopilado sugiere que los abusos se habrían presentado de forma reiterada, con una frecuencia aproximada de día de por medio. Cuando las menores se resistían, habrían sido víctimas de maltrato físico y amenazas de muerte con el fin de evitar que informaran lo sucedido.

El caso fue conocido luego de que una de las menores relatara lo ocurrido a una tía, lo que permitió activar el protocolo de atención ‘Código Blanco’, orientado a la atención de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades informaron que las menores presentaban afectaciones emocionales graves y conductas de riesgo derivadas de la situación, incluyendo un intento de autolesión por parte de una de ellas.

Situación judicial del capturado

El hombre, quien registra antecedentes por violencia intrafamiliar, fue dejado a disposición de la autoridad competente y posteriormente presentado ante un juez de control de garantías, quien impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Llamado institucional

Finalmente, la Secretaría de Seguridad reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la integridad de niños, niñas y adolescentes a través de las líneas 123, 141 del ICBF y 155, con el fin de activar oportunamente las rutas de protección.