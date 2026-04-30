Resumen: Un hombre de 35 años fue capturado en Puente Aranda luego de ser señalado de hurtar en un casino del barrio Alcalá. La Policía lo interceptó tras la alerta ciudadana y le halló un arma traumática y dinero en efectivo. Además, estaría vinculado a otros robos en casinos de Bosa y tenía antecedentes por hurto. El caso quedó a disposición de la Fiscalía.

¡Se le acabó la racha! Capturan en Puente Aranda a presunto ladrón de cinco casinos de Bosa

Un hombre de 35 años fue capturado en el occidente de Bogotá tras ser señalado de participar en varios hurtos a establecimientos tipo casino en la capital. El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Puente Aranda, luego de que la comunidad alertara a las autoridades sobre un robo ocurrido en un local del barrio Alcalá.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho se conoció mientras uniformados realizaban labores de control y registro en la zona. En ese momento, fueron informados sobre un hurto en curso, lo que permitió activar una reacción inmediata por parte de las patrullas cercanas.

Persecución y captura en el lugar

Al llegar al punto señalado, los uniformados encontraron a varias personas que ya tenían retenido al presunto responsable. Según los reportes, el hombre habría intentado huir del lugar en una motocicleta luego de cometer el robo, pero fue interceptado por ciudadanos antes de lograr escapar.

La intervención permitió su captura inmediata, junto con la recuperación de elementos relacionados con el hecho. Entre lo incautado se encontraba un arma traumática y dinero en efectivo que, según las autoridades, habría sido sustraído del establecimiento comercial.

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Señalamientos por otros hechos similares

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Las investigaciones preliminares indican que el capturado estaría vinculado a otros casos de hurto en la ciudad. En particular, se le relaciona con al menos cinco robos ocurridos en casinos ubicados en la localidad de Bosa, lo que amplía el alcance de su presunta actividad delictiva.

Además, las autoridades señalaron que el hombre ya contaba con antecedentes judiciales por el delito de hurto, lo que será tenido en cuenta dentro del proceso de judicialización.

Proceso judicial en curso

Tras su detención, el capturado y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las investigaciones y determinar su responsabilidad en los hechos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación delictiva a través de la Línea de Emergencias 123, destacando que la colaboración comunitaria es clave para la reacción oportuna frente al delito y el fortalecimiento de los procesos de investigación.