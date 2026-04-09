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    ¡Se tiró del carro en movimiento! Capturan a presunto ladrón tras persecución en el sur de Bogotá

    El operativo permitió recuperar el vehículo robado y dejar al sospechoso a disposición de la Fiscalía.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Se tiró del carro en movimiento! Capturan a presunto ladrón tras persecución en el sur de Bogotá
    Foto: Policía de Bogotá
    ¡Se tiró del carro en movimiento! Capturan a presunto ladrón tras persecución en el sur de Bogotá

    Resumen: Un hombre fue capturado en el sur de Bogotá tras robar un vehículo en el barrio Abraham Lincoln. Durante el operativo intentó huir, pero fue interceptado por la Policía, que logró recuperar el automotor. El sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía y presenta antecedentes por este delito.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo policial permitió la captura de un hombre señalado de participar en el hurto de un vehículo en el sur de Bogotá. El procedimiento se desarrolló en la localidad de Rafael Uribe Uribe, luego de que las autoridades fueran alertadas sobre el robo del automotor.

    Los hechos se registraron en el barrio Abraham Lincoln, donde, según el reporte oficial, la víctima fue intimidada y despojada de su carro. Tras conocerse la situación, la central de radio activó un dispositivo de búsqueda que permitió a las patrullas en terreno reaccionar de manera inmediata.

    Como parte de la estrategia, los uniformados implementaron un ‘Plan Candado’, con el objetivo de cerrar posibles rutas de escape y ubicar el vehículo reportado como hurtado. Minutos después, el automotor fue localizado en la carrera 10 con calle 52 sur.

    Intento de fuga y captura

    Durante la intervención policial, el hombre que conducía el vehículo intentó evadir a las autoridades en medio del operativo. En su intento de escape, descendió del carro cuando aún estaba en movimiento, lo que provocó que el automotor se desplazara en reversa y terminara impactando contra una vivienda del sector.

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    Tras abandonar el vehículo, el señalado implicado continuó la huida a pie, pero fue interceptado por los uniformados a pocos metros del lugar y posteriormente capturado.

    Recuperación del vehículo y antecedentes

    El automóvil fue recuperado y dejado a disposición de las autoridades competentes, mientras que el capturado, un hombre de 20 años, fue trasladado a un centro asistencial para su respectiva valoración médica antes de ser presentado ante la Fiscalía General de la Nación.

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    De acuerdo con la información oficial, esta persona registra antecedentes por hechos relacionados con el mismo tipo de delito, lo que será tenido en cuenta dentro del proceso judicial.

    Las autoridades también destacaron que, en lo que va del año 2026, se han recuperado 230 vehículos en Bogotá como parte de las acciones operativas enfocadas en combatir el hurto de automotores en la ciudad.

    Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho delictivo o que afecte la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123, herramienta clave para facilitar la reacción oportuna de las autoridades y avanzar en los procesos investigativos.


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