Abandonan cuerpo en bolsas en Bogotá: autoridades buscan responsables

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Resumen: Hallazgo de un cuerpo envuelto en bolsas en Kennedy genera alerta en Bogotá; autoridades investigan el caso.

El hallazgo de un cuerpo sin vida envuelto en bolsas generó conmoción en la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de que un reciclador alertara a las autoridades, el pasado 8 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, la escena fue acordonada por unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá mientras se realizaban los procedimientos judiciales correspondientes.

El caso requirió varias horas de trabajo por parte de los equipos de criminalística, quienes adelantaron la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias.

En el lugar también iniciaron labores de verificación de cámaras de seguridad cercanas para identificar movimientos sospechosos y reconstruir la ruta de quienes habrían abandonado los restos.

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Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni las circunstancias previas al crimen, por lo que las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantan los análisis forenses.

Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables, mientras reiteran el llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que contribuya al proceso.

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