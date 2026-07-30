Se te borró la sonrisa... Ya dieron con el conductor del Spark azul y le inmovilizaron el carro, por payaso

Resumen: Con base en información del periódico El Tiempo, las autoridades de tránsito inmovilizaron en Cajicá (Cundinamarca) el Chevrolet Spark azul de placas ZIX 013 que se hizo viral por intentar subir a un puente peatonal en la calle 26 con carrera 68 de Bogotá. El automotor, que fue trasladado a los patios tras ser hallado mal estacionado, acumula un millonario historial en multas por maniobras peligrosas, evasión de peajes y falta de revisión técnico-mecánica, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para sancionar formalmente al responsable de los hechos.

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Las autoridades de tránsito inmovilizaron este jueves en Cajicá (Cundinamarca) el recordado Chevrolet Spark azul de placas ZIX 013, vehículo que se volvió viral en días pasados tras protagonizar una peligrosa maniobra e intentar transitar por la rampa de un puente peatonal ubicado en la calle 26 con carrera 68, en el occidente de Bogotá.

Fuentes de la Secretaría de Movilidad de la capital confirmaron la ubicación e inmovilización del automotor, el cual fue hallado mal estacionado sobre la carrera 4 de Cajicá. El procedimiento contó con el apoyo de las autoridades de tránsito locales y de la Policía Nacional, quienes procedieron a su traslado a los patios de ese municipio.

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El vehículo arrastra un abultado historial de imprudencias que incluye la presunta evasión del pago de un peaje en contravía a la salida de Bogotá y circular sin la revisión técnico-mecánica al día. Asimismo, el automotor registra un millonario expediente por comparendos e infracciones como no acatar señales de agentes de tránsito, circular por sectores o en horarios restringidos y prestar servicios no autorizados.

Mientras el automóvil permanece bajo custodia de las autoridades, los investigadores avanzan en los procesos correspondientes para establecer la responsabilidad legal de quien conducía durante las arriesgadas maniobras y definir las sanciones y cargos que deberán imponerse por poner en riesgo la seguridad vial y la de los peatones.

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