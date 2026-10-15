Resumen: Capturan a alias Isen y a otras 12 personas señaladas de enviar cocaína a EE. UU., Europa y el Caribe para las ACSN. La operación se hizo en La Guajira y Sucre.

¡Cayeron alias ‘Isen’ y 12 más! Desarticulan la red que movía cocaína hacia EE.UU. y Europa

Alias ‘Isen’, señalado como cabecilla de una red de narcotráfico con alcance internacional, fue capturado junto con otras 12 personas en una operación conjunta de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. El presidente Abelardo De La Espriella confirmó los resultados este jueves 15 de octubre a través de sus redes sociales.

Según el mandatario, la operación permitió desmantelar una estructura que se encargaba de reunir y transportar clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia distintos destinos en el exterior. Entre ellos están República Dominicana, Puerto Rico y otros territorios del Caribe, además de Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con las autoridades, la organización estaba al servicio de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo que presuntamente la contrataba para el acopio y envío de los cargamentos de droga.

Los allanamientos se hicieron de manera simultánea durante la mañana del jueves en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en La Guajira, y en Palmito, en Sucre. De las 13 capturas, una se produjo en flagrancia.

La ofensiva, bautizada como Nuevo Horizonte II, fue el resultado de cerca de dos años de investigación y contó con la colaboración de agencias internacionales.

Así funcionaba la red de alias ‘Isen’

Alias ‘Isen’, identificado como Manuel, era el objetivo principal de la operación por ser el presunto cabecilla de la estructura.

Las autoridades ya tenían trazado un organigrama con la jerarquía del grupo. Debajo del cabecilla figuraban tres coordinadores de narcotráfico, cuatro encargados de la logística y otros cuatro responsables del acopio y el transporte de la droga.

Según la investigación, los tres coordinadores se encargaban de cerrar los negocios ilegales en el plano internacional.

Los responsables de la logística, por su parte, se ocupaban de adecuar las embarcaciones, almacenar la carga, coordinar las rutas marítimas y despachar los cargamentos en lanchas rápidas.

Para mover la cocaína, la red presuntamente usaba lanchas rápidas y embarcaciones pesqueras, así como rutas marítimas que le permitían sacar la droga del territorio colombiano.

De acuerdo con el reporte oficial, el alcance de la estructura iba más allá de Colombia, pues sus envíos tenían como destino tanto países del Caribe como Centroamérica, Norteamérica y Europa.

Uno de los hallazgos que más preocupa a las autoridades es la presunta presión que esta organización ejercía sobre comunidades indígenas wayuu, con el fin de involucrarlas en sus actividades ilegales.

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Según la información conocida, esta situación habría afectado la seguridad de las poblaciones de La Guajira, un departamento considerado estratégico para las rutas del narcotráfico por su amplia costa sobre el mar Caribe.

Tras dar a conocer los resultados, De La Espriella resaltó el trabajo articulado entre las instituciones y presentó la operación como un nuevo golpe contra las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas.

Este sería el tercer golpe contra las ACSN en lo que va de 2026. Aunque el operativo se dio durante el actual gobierno, la investigación que permitió llegar a estos resultados comenzó mucho antes.

Los 13 capturados deberán responder ante la justicia por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Como en todo proceso penal, la responsabilidad de cada uno de los detenidos deberá establecerse dentro del proceso judicial. Todos conservan la presunción de inocencia mientras un juez evalúa las pruebas.

Con esta operación, las autoridades buscan reducir la capacidad logística de la organización, afectar sus rutas de distribución y avanzar contra las redes que facilitan el envío de cocaína desde Colombia hacia mercados internacionales.

Por ahora, alias ‘Isen’ y los demás capturados enfrentarán el proceso judicial, mientras avanzan las investigaciones sobre el funcionamiento de esta red en La Guajira y Sucre.

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