Resumen: El sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Uramita, Antioquia, se sintió en 13 departamentos de Colombia. Reportes de la comunidad confirman que el temblor causó leves daños en el epicentro.

¡Se sintió en más de medio país! El fuerte temblor de esta madrugada fue reportado desde 13 departamentos

Minuto30.com .- El Servicio Geológico Colombiano confirmó que el sismo de magnitud 5.1 con epicentro en Uramita, Antioquia, que se registró a las 2:12 a. m. de este domingo, fue sentido en 13 departamentos y 142 municipios del país. La información se obtuvo gracias a los 3.848 reportes enviados por la comunidad.

Según los reportes, la intensidad del temblor varió. Mientras que en algunas zonas se sintió levemente, en otras, como en las inmediaciones del epicentro, se reportaron leves daños materiales.

El sismo se sintió en un vasto territorio, que va desde Cúcuta hasta Riosucio, Chocó, y desde Montería hasta Cali y Jamundí, lo que demuestra la magnitud del evento.

A pesar de la fuerte percepción en la población, las autoridades no han informado sobre daños graves. El DAGRAN de Antioquia, que se encuentra en constante comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo, ha descartado la existencia de novedades de gravedad.

