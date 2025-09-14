¿Quién dijo miedo? En videos quedó el fuerte temblor registrado esta madrugada

Resumen: El temblor, cuyo epicentro fue en Uramita, Urabá antioqueño, se sintió en gran parte del departamento. La réplica de 3.4 grados, que se registró 40 minutos después, también se sintió con fuerza en la zona

Minuto30.com .- El fuerte sismo de magnitud 5.1 que sacudió a Antioquia en la madrugada de este domingo tuvo un eco especial en el municipio de Envigado. Lectores de Minuto30 nos hicieron llegar un video en el que se puede ver cómo los adornos de la casa se golpeaban entre sí, generando un sonido que, para algunos, fue una «sinfonía de terror».

El temblor, cuyo epicentro fue en Uramita, Urabá antioqueño, se sintió en gran parte del departamento. La réplica de 3.4 grados, que se registró 40 minutos después, también se sintió con fuerza en la zona.

Otro detalle curioso que contaron algunos lectores, fue que después del temblor de 5.1, la temperatura en Envigado se refrescó un poco.

