¡Se salvó! Chris Brown recibió 8 meses de cárcel por agresión, pero no pisará la prisión

Resumen: Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión, con pena suspendida por un año, por agredir a un productor musical con una botella de tequila en una discoteca de Londres en 2023. El juez le advirtió que su fama no le da derecho a un trato especial.

El cantante estadounidense Chris Brown fue condenado a ocho meses de prisión por agredir a un productor musical con una botella de tequila en una discoteca de Londres, en un hecho ocurrido en febrero de 2023. Sin embargo, el artista no tendrá que ir a la cárcel de inmediato: la pena quedó suspendida por un año.

La decisión la anunció este lunes 26 de octubre el juez Tony Baumgartner, del Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. En la práctica, esto significa que Brown solo pisará la cárcel si comete otro delito durante los próximos doce meses.

"Tengo en cuenta su situación laboral y su consolidada trayectoria en la música. Su fama, su éxito comercial y su posición profesional no le otorgan derecho a un trato especial. La ley se aplica a todos por igual", le advirtió el juez al artista antes de dictar la sentencia.

¿Qué pasó en la discoteca Tape London?

Los hechos por los que fue condenado ocurrieron en la madrugada del 19 de febrero de 2023 en Tape London, un exclusivo club nocturno del sector de Mayfair, en la capital británica. Allí, Brown atacó al productor musical Abraham Diaw golpeándolo en la cabeza con una botella de tequila.

De acuerdo con la Fiscalía de la Corona, las cámaras de seguridad del lugar registraron que el cantante golpeó hasta cuatro veces a la víctima con la botella, dos de ellas directamente en la cabeza. La agresión no se detuvo ahí: continuó mientras el productor intentaba huir por el local y, ya en el suelo, recibió patadas sin posibilidad de defenderse.

"Continuaron con la agresión mientras la víctima intentaba huir por el local. La víctima recibió patadas mientras permanecía sentado en el suelo, sin posibilidad de defenderse", señaló la Fiscalía de la Corona en un comunicado.

Diaw tuvo que ser llevado a un hospital por las lesiones que sufrió en la cabeza y en las rodillas. Aunque las autoridades emitieron una orden de detención contra Brown, para ese momento el artista ya había abandonado el Reino Unido.

Detenido en plena gira mundial

El cantante fue arrestado en mayo de 2025, cuando regresó a territorio británico para presentarse en un concierto en Mánchester, como parte de su gira mundial. En un primer momento negó los cargos más graves que se le imputaban, como agresión con lesiones corporales graves y posesión de un arma ofensiva, cargos que luego fueron retirados.

Ya en julio de este año, Brown se declaró culpable de un cargo de alteración del orden público ante el Tribunal de la Corona de Southwark, lo que abrió el camino para la sentencia que se conoció esta semana.

Al momento de sentenciar, el juez Baumgartner consideró que el uso de una botella de vidrio dirigida a la cabeza de la víctima fue "evidentemente peligroso" y calificó la violencia del ataque como "intensa", aunque aclaró que no se trató de una violencia planeada. El magistrado explicó que los cambios recientes en las leyes de sentencias del Reino Unido obligan a suspender penas de este tipo, salvo que existan circunstancias excepcionales, algo que no encontró en este caso.

Brown no fue el único condenado por esta pelea. Su entrenador vocal, el rapero Omololu Akinlolu, que se sumó a la agresión, recibió una pena de cuatro meses de prisión, también suspendida por doce meses. Además, ambos deberán pagar 1.500 libras esterlinas por las costas del proceso judicial.

Este no es el primer lío judicial del artista de 37 años, oriundo de Tappahannock, Virginia. En 2009, el mundo conoció la agresión que cometió contra su entonces novia, la cantante Rihanna, un caso por el que fue condenado a cinco años de libertad condicional y a 180 días de trabajo comunitario. Ese episodio marcó su carrera y lo persiguió durante años.

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Por ahora, el intérprete podrá seguir adelante con su agenda musical, aunque quedó con una condena a cuestas y con la advertencia clara del juez: la fama no pone a nadie por encima de la ley.