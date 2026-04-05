¡Se salvaron de milagro! Vehículo pierde el control en pendiente y termina volcado en Ciudad Bolívar

Resumen: Un bus de servicio público sufrió una falla mecánica mientras ascendía una pendiente en Ciudad Bolívar, perdió el control y terminó volcado. Cuatro personas fueron trasladadas a un centro médico, sin que se reportaran heridas de gravedad.

Un accidente de tránsito registrado en la tarde de este sábado alteró la movilidad en zona rural de Ciudad Bolívar, luego de que un vehículo de transporte público sufriera una falla mecánica mientras cubría una ruta hacia la vereda Buenavista.

El hecho ocurrió en un tramo con pendiente pronunciada, cuando el automotor, que ascendía con varios pasajeros a bordo, presentó un daño técnico que comprometió su funcionamiento. Según la información entregada por el alcalde del municipio, León Darío Acevedo, en declaraciones a Caracol Radio, el problema se originó en el sistema de transmisión, lo que provocó que el vehículo perdiera fuerza y comenzara a retroceder sin control.

Pérdida de control en plena pendiente

En medio de la emergencia, el conductor no logró estabilizar el automotor, que terminó desplazándose hacia atrás sobre la vía. Durante ese trayecto, el vehículo impactó contra un pequeño derrumbe presente en el corredor vial, lo que ocasionó su volcamiento.

Este obstáculo natural, lejos de agravar la situación, terminó siendo determinante para evitar consecuencias mayores. De acuerdo con lo explicado por el mandatario local a Caracol Radio, el vehículo se detuvo en el lugar tras el impacto y no continuó rodando por la ladera, un escenario que habría representado un riesgo mucho más alto para los ocupantes.

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Atención a los afectados

Tras el accidente, organismos de atención de emergencias acudieron al sitio para asistir a las personas involucradas. Cuatro ocupantes —entre ellos el conductor y tres pasajeros— fueron trasladados al centro asistencial del municipio para su valoración médica.

Aunque el incidente generó momentos de angustia entre los viajeros y testigos, las autoridades confirmaron que ninguno de los lesionados presenta heridas de gravedad. Otros pasajeros que también se movilizaban en el vehículo recibieron atención en el lugar por afectaciones leves, sin requerir remisión hospitalaria.

El vehículo involucrado pertenece a una empresa de transporte que opera en la zona, y cubría una ruta habitual entre el casco urbano y sectores rurales del municipio.

Contexto vial en la región

Este hecho se presenta en medio del cierre de la temporada de Semana Santa, periodo en el que se incrementa la circulación vehicular en diferentes corredores del departamento. Las autoridades locales mantienen seguimiento a la movilidad en el Suroeste antioqueño, donde se han reportado varias eventualidades en los últimos días.

El caso quedó en manos de las autoridades competentes, que adelantan las verificaciones necesarias para establecer con precisión las condiciones en las que se produjo el incidente y reforzar las recomendaciones de seguridad en vías rurales con alta complejidad geográfica.