Resumen: Durante la jornada electoral en Bello se presentó un incidente en un puesto de votación que terminó con la captura de una mujer, luego de que, según las autoridades, agrediera a un uniformado de la Policía tras ser requerida por el uso de celular dentro del recinto. El hecho fue atendido de inmediato y, pese a este caso aislado, el resto del proceso electoral se desarrolló con normalidad, con algunas novedades menores relacionadas con propaganda y logística.

¡Se salió de control! Mujer fue capturada tras agredir a policía en puesto de votación en Bello

Durante la jornada de la segunda vuelta presidencial en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá, las autoridades reportaron un incidente en un puesto de votación que terminó con la captura de una mujer por agredir a un uniformado de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría de Seguridad del municipio, el hecho se originó cuando un policía le llamó la atención a la ciudadana por el uso de teléfono celular dentro del recinto electoral, una práctica que está prohibida durante el proceso de votación.

Tras el requerimiento, la mujer habría reaccionado de manera violenta y atacado físicamente al agente, lo que derivó en su detención inmediata por el presunto delito de violencia contra servidor público.

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El secretario de Seguridad de Bello, Wber Zapata, confirmó que la jornada se ha desarrollado en general con normalidad, aunque se presentaron algunos hechos aislados que requirieron la intervención de la Fuerza Pública.

Además del caso de la mujer capturada, las autoridades informaron sobre el retiro de publicidad política que había sido instalada en zonas no autorizadas dentro de un puesto de votación, lo cual también está prohibido por la normativa electoral vigente.

En el inicio de la jornada, también se registró una congestión temporal en la Institución Universitaria Marco Fidel Suárez, donde se presentó una alta concentración de votantes, especialmente adultos mayores, lo que generó retrasos en varias mesas. Sin embargo, el flujo se normalizó tras un corto periodo y el proceso continuó con regularidad.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a los ciudadanos a respetar las normas establecidas para garantizar el desarrollo adecuado de la jornada electoral y evitar alteraciones del orden público dentro de los puestos de votación.