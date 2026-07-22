Resumen: El rapero puertorriqueño Hades66 fue víctima de una agresión durante una presentación en una discoteca de Palma de Mallorca, España, luego de que una persona del público le lanzara un vaso de cristal que impactó en su rostro. El artista tuvo que detener el concierto y el hecho generó tensión entre los asistentes, mientras el personal de seguridad intervenía para controlar la situación. Tras lo ocurrido, Hades66 se pronunció en redes sociales, donde habló sobre el ataque y la reacción que tuvo frente al responsable señalado.

¡Se salió de control! Al rapero Hades66 le lanzaron un vaso de cristal en la cara durante un concierto

El cantante puertorriqueño Hades66 protagonizó un tenso momento durante una presentación en Palma de Mallorca, España, luego de que un asistente lanzara un vaso de cristal desde el público que terminó impactándolo en el rostro mientras se encontraba sobre el escenario.

El hecho ocurrió en la discoteca Amok Mallorca, donde el artista adelantaba su presentación. Según los reportes conocidos, el objeto alcanzó al intérprete en plena actuación, situación que obligó a detener momentáneamente el espectáculo y generó confusión entre los asistentes.

Tras el impacto, el cantante habría sufrido lesiones en la zona de la nariz y decidió reaccionar frente a lo ocurrido. La situación aumentó la tensión dentro del establecimiento y, según las versiones difundidas, fue necesaria la intervención del personal de seguridad para controlar el altercado que se generó después.

Hades66 habló del ataque en sus redes sociales

Luego del incidente, el artista se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde aseguró que intentó encontrar a la persona que habría lanzado el objeto durante el concierto.

“Lo invito a salir a pelear, me bajo de la tarima, lo busco, se esconde y cuando me estoy yendo quiere hacer bulla con mis muchachos”, escribió el cantante en sus redes sociales.

En la misma publicación, Hades66 también dejó un mensaje dirigido a quienes, según él, participaron en la situación:

“El que falte se la vamos a aplicar en cualquier parte del mundo, le guste a quien le guste”.

Además, afirmó que las personas presentes en el evento conocían lo sucedido y señaló que, en varias ocasiones, habría intentado que el señalado enfrentara la situación directamente.

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“Todos los que estuvieron en el show saben lo que pasó y cuántas veces le dije pa’ hacerlo 1 contra 1, pero como tiran y esconden la mano, le pasó lo que le pasó”, agregó.

El concierto terminó en medio de tensión

Después de recibir el impacto, el artista interrumpió su presentación y salio de la tarima para intentar ubicar al responsable del lanzamiento. El momento quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales y mostraron la tensión que se vivió durante el evento.

Momento de tensión en el concierto de Hades66 en Mallorca. Un espectador le lanzó un vaso de cristal a la cara, provocándole varias heridas en el rostro. pic.twitter.com/kOQYwizBT8 — ceciarmy (@ceciarmy) July 22, 2026

De acuerdo con las versiones difundidas, posteriormente se presentó una confrontación entre varias personas dentro del establecimiento, por lo que el equipo de seguridad tuvo que intervenir para controlar la situación.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del presunto responsable del ataque ni si existe una denuncia formal por lo ocurrido.

¿Quién es Hades66?

Hades66, cuyo nombre real es Ángel Yamil Santiago Vázquez, es un artista puertorriqueño reconocido dentro de la escena urbana y del trap latino. Durante los últimos años ha ganado popularidad por sus canciones y colaboraciones con otros exponentes del género.

El cantante se encontraba en España como parte de una serie de presentaciones relacionadas con su carrera musical y la promoción de su más reciente trabajo discográfico.

El episodio continúa generando reacciones entre seguidores del artista y usuarios en redes sociales, quienes han debatido sobre lo ocurrido durante la presentación. Las autoridades o responsables del evento no han entregado, hasta el momento, información adicional sobre posibles medidas frente al incidente.