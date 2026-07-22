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Resumen: El próximo 25 de julio, el Estadio Atanasio Girardot vibrará con las máximas estrellas del género. El evento marcará el inicio oficial de las festividades y buscará recaudar fondos para la niñez vulnerable.

Viva La Salsa 2026 abre la Feria de las Flores: un cartel de leyendas y una gran alianza por Venezuela

Minuto30.com .- La capital antioqueña se viste de flores, música y esperanza. El evento salsero más importante del año, Viva La Salsa 2026, será el encargado de abrir oficialmente la tradicional Feria de las Flores este próximo sábado 25 de julio. Sin embargo, en esta edición, la rumba trasciende el entretenimiento para convertirse en una plataforma de solidaridad internacional.

La organización del evento, bajo la producción de Ricardo Leyva Producciones, anunció una alianza estratégica sin precedentes con World Vision Colombia. El objetivo: movilizar apoyo humanitario para las niñas, niños y familias afectadas por la compleja emergencia en Venezuela.

Un cartel estelar para poner a bailar a Medellín

El escenario del icónico Estadio Atanasio Girardot recibirá a una verdadera constelación de estrellas que promete una noche histórica para los amantes de la clave y el guaguancó.

Los asistentes disfrutarán de las presentaciones en vivo de:

Óscar D’León: El ‘Faraón de la Salsa’ llega con su inagotable energía.

Jerry Rivera: El ‘Niño de la Salsa’ interpretará sus más grandes éxitos románticos.

El Gran Combo de Puerto Rico: La ‘Universidad de la Salsa’ pondrá la cuota tradicional.

La Sonora Ponceña: Maestros indiscutibles del ritmo y la cadencia caribeña.

Conjunto Clásico: Leyendas vivas que completan este cartel de lujo.

Salsa con propósito: el llamado a la solidaridad

Más allá de la fiesta, la iniciativa junto a World Vision busca movilizar a los miles de asistentes alrededor de un propósito vital: brindar acceso a agua potable, alimentos, protección y servicios básicos a menores de edad en extrema vulnerabilidad. Durante el concierto y a través de los canales oficiales, se habilitarán mecanismos para que los ciudadanos realicen sus donaciones.

«La música tiene el poder de unir fronteras y tocar corazones. Hoy, el pueblo salsero de Colombia tiene la oportunidad histórica de demostrar que la alegría también es sinónimo de solidaridad. Cada asistente al Atanasio Girardot podrá convertirse en un agente de cambio para la niñez que más lo necesita», destacaron los voceros de la alianza.

Para incentivar la asistencia masiva y el apoyo a esta causa, los organizadores anunciaron un 15% de descuento en las últimas boletas disponibles para todas las localidades.

Las entradas se pueden adquirir a través del portal oficial de TuTicket Colombia (www.tuticket.com.co).