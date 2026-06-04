Resumen: Feid sorprendió a estudiantes de la Universidad de Antioquia durante la Semana Estudiantil con una aparición inesperada en el campus. Sin embargo, la atención en redes sociales se centró en la intérprete de Lengua de Señas Colombiana, quien destacó por su energía y forma de transmitir las canciones durante la presentación. Su interpretación se volvió viral y generó múltiples comentarios sobre su estilo y conexión con el público.

¡Se robaron el show! Feid sorprendió en la UdeA, pero las intérpretes de señas conquistaron con su “flow”

La Universidad de Antioquia vivió una jornada inesperada durante el inicio de su Semana Estudiantil, luego de la aparición sorpresiva del cantante urbano Feid en la plazoleta central del campus. El hecho ocurrió el martes 2 de junio de 2026 y rápidamente generó una fuerte reacción entre los estudiantes, que pasaron de la sorpresa al entusiasmo mientras registraban el momento en videos y fotografías.

La presencia del artista, reconocido internacionalmente dentro del género urbano y originario de Antioquia, no estaba anunciada dentro de la programación del evento estudiantil. Esto provocó que en pocos minutos la escena se difundiera ampliamente en redes sociales, donde se convirtió en tendencia entre la comunidad universitaria y seguidores del cantante.

Un show inesperado que se volvió viral

El encuentro espontáneo transformó el ambiente del campus en una celebración masiva. Los asistentes acompañaron la presentación con gritos, aplausos y grabaciones constantes, lo que amplificó aún más la difusión del momento en plataformas digitales como TikTok, Instagram, X y Facebook.

Sin embargo, además del impacto generado por la aparición de Feid, otro elemento terminó llamando la atención en los videos que circularon en redes sociales: la participación de las intérpretes de Lengua de Señas Colombiana.

Las intérpretes que captaron la atención en redes

Las intérpretes encargadas de acompañar el evento se volvieron protagonistas en múltiples grabaciones difundidas por los asistentes. Su interpretación de las canciones no se limitó a la traducción literal de las letras, sino que incluyó la representación del ritmo, la emoción y la intensidad musical mediante expresiones faciales y movimientos corporales acordes con la puesta en escena.

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Este tipo de interpretación hace parte de la Lengua de Señas Colombiana, sistema lingüístico propio de la comunidad sorda en el país, con estructura y gramática independientes del español. En este contexto, la traducción musical implica transmitir la experiencia sonora a través de recursos visuales y expresivos.

La presencia de intérpretes en eventos musicales permite que personas sordas puedan acceder a la experiencia cultural desde otros estímulos como las vibraciones, la iluminación y el movimiento del entorno, además de la interpretación en señas.

Accesibilidad e inclusión en eventos culturales

En espacios como los de la Universidad de Antioquia, la presencia de intérpretes de Lengua de Señas Colombiana forma parte de los mecanismos de inclusión para garantizar el acceso a la información y a las actividades culturales de la comunidad sorda.

En el caso de conciertos y presentaciones musicales, la interpretación no solo traduce el contenido de las canciones, sino que también busca reflejar su carga emocional, algo que requiere sincronización con el ritmo y una alta expresividad corporal.

La jornada dejó así dos elementos ampliamente comentados: la aparición inesperada de Feid en el campus y el impacto generado por las intérpretes de señas, cuya participación fue destacada por usuarios en redes sociales como parte fundamental de la experiencia vivida durante la Semana Estudiantil.