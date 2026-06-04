¡Conmoción en redes! Influencer murió tras procedimiento estético; cámaras captaron sus últimos minutos

Resumen: La influencer y maquilladora brasileña Roseli Fernandes murió un día después de someterse a un procedimiento estético para aumentar el volumen de sus glúteos y muslos. Tras presentar fuertes dolores, regresó a la clínica donde fue atendida, pero sufrió un colapso que quedó registrado en cámaras de seguridad. Las autoridades investigan si hubo irregularidades durante el tratamiento o la atención médica posterior.

La muerte de una creadora de contenido ha generado conmoción en redes sociales y abrió una investigación en Brasil sobre las circunstancias en las que fue realizado un procedimiento estético al que se sometió poco antes de fallecer.

La víctima fue Roseli Fernandes, maquilladora e influencer de 48 años, reconocida en plataformas digitales donde reunía más de 100.000 seguidores. Su caso tomó relevancia luego de que se conocieran imágenes de seguridad que registraron los momentos previos a su fallecimiento y que hoy forman parte de las indagaciones adelantadas por las autoridades.

Según informó Blu Radio, Fernandes acudió a una clínica de São Paulo para someterse a un tratamiento destinado a aumentar el volumen de los glúteos y los muslos.

El procedimiento que está bajo investigación

La intervención incluyó la aplicación de polimetilmetacrilato (PMMA), una sustancia cuyo uso ha generado debate en el ámbito médico. Según reportó Milenio, este material cuenta con autorización para determinadas aplicaciones reconstructivas en Brasil, aunque su utilización con fines meramente estéticos continúa siendo motivo de discusión entre especialistas y organismos de control sanitario.

De acuerdo con la información recopilada por Milenio, el procedimiento tuvo un costo superior a los 10.000 dólares y fue realizado un día antes de que se produjera el fallecimiento de la influencer. Por esa razón, las autoridades buscan establecer si la atención médica se ajustó a los protocolos exigidos y si existió alguna irregularidad durante el proceso.

Los primeros síntomas aparecieron horas después

El deterioro de la salud de Roseli Fernandes comenzó poco tiempo después de la intervención. Según relató su hija a medios brasileños, la mujer despertó al día siguiente con intensos dolores y decidió comunicarse con la profesional responsable del procedimiento para informarle sobre su estado. Tras escuchar los síntomas, la médica le recomendó regresar al centro asistencial para ser evaluada nuevamente.

Lo que ocurrió después quedó registrado en las cámaras de seguridad de la clínica.

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Las imágenes captaron sus últimos momentos

Los videos muestran la llegada de Fernandes al establecimiento médico en condiciones delicadas. De acuerdo con los registros divulgados por medios brasileños, varias personas tuvieron que ayudarla a descender del vehículo en el que arribó al lugar. Posteriormente fue ubicada en una silla de ruedas para ser trasladada hacia el interior de la clínica.

Roseli Fernandes de Oliveira Romero Vieira, moradora de Jardim (MS), morreu após realizar procedimentos estéticos em uma clínica de São Paulo comandada pela médica Tábita Nunes Marcolino Jorge. Segundo a Polícia Civil, a paciente havia feito aplicações de PMMA nos glúteos e coxas… pic.twitter.com/g46UT4WMgM — Jovem Pan News (@JovemPanNews) May 27, 2026

Sin embargo, mientras era movilizada, sufrió un repentino colapso y cayó de la silla ante quienes intentaban asistirla. Las grabaciones, que posteriormente comenzaron a circular en distintos medios y plataformas digitales, se convirtieron en uno de los últimos registros conocidos de la influencer con vida. Poco después se confirmó su fallecimiento.

Autoridades y defensa esperan resultados de la investigación

El caso permanece bajo análisis de las autoridades brasileñas, que buscan esclarecer si existe relación entre el procedimiento practicado y la muerte de la creadora de contenido.

La profesional señalada de realizar la intervención reconoció haber participado en el tratamiento y, según se informó, se presentó voluntariamente ante las autoridades para entregar documentación relacionada con el caso. A través de su representación legal también expresó disposición para colaborar con el proceso de investigación y manifestó sus condolencias a la familia de Fernandes.

Por su parte, la defensa sostiene que el fallecimiento no estaría relacionado con el procedimiento estético realizado, una hipótesis que deberá ser evaluada por los organismos encargados del caso.

Mientras avanzan las diligencias, familiares, amigos y seguidores continúan expresando mensajes de despedida para la maquilladora e influencer, cuya muerte ha reavivado el debate sobre los riesgos asociados a algunos procedimientos estéticos y el uso de determinadas sustancias con fines cosméticos.