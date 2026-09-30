Resumen: Frente a este panorama de normalidad progresiva, la administración municipal recomienda a los conductores transitar por el sector con extrema precaución

Se restablece la movilidad en Bello: habilitan paso en la glorieta de Niquía con cierres preventivos por limpieza de combustible

Minuto30.com .- Las autoridades de tránsito de Bello confirmaron la reapertura parcial de la glorieta de Niquía, restableciendo el flujo vehicular tras la grave emergencia generada en la madrugada por el volcamiento de un tractocamión cisterna. Sin embargo, continúan algunas restricciones para culminar las labores de mitigación de manera segura.

De acuerdo con la última actualización emitida por la Secretaría de Movilidad municipal, el tránsito vehicular sobre la glorieta en sentido sur-norte fue habilitado y ya opera con normalidad, permitiendo descongestionar este importante eje vial del norte del Valle de Aburrá.

Restricciones en la calzada: Pese a la apertura general, se mantiene un cierre temporal en el carril derecho debido a la presencia residual de materiales peligrosos y líquidos combustibles, mientras los equipos especializados avanzan en la limpieza profunda de la vía.

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Cierres adicionales: Para garantizar la culminación de los trabajos de recuperación y limpieza en la zona de la emergencia, las autoridades ordenaron también el cierre temporal de la Diagonal 50A en sentido norte.

Frente a este panorama de normalidad progresiva, la administración municipal recomienda a los conductores transitar por el sector con extrema precaución, acatar estrictamente las indicaciones de los agentes de tránsito y mantener en el radar el uso de rutas alternas mientras finalizan por completo las labores de limpieza.