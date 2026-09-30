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    Tres heridos y un monumental trancón en Niquía deja grave accidente de tránsito

    Las autoridades reportan que la contingencia se encuentra en su fase final

    Publicado por: SoloDuque

    accidente bello niquia
    Foto: Cortesía
    Tres heridos y un monumental trancón en Niquía deja grave accidente de tránsito

    Resumen: Mientras el equipo operativo culmina los trabajos de mitigación para restablecer el paso vehicular sin riesgo de nuevas emergencias, la Alcaldía de Bello recomienda a todos los usuarios de la vía tomar rutas alternas

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    Minuto30.com .- Las autoridades de tránsito y gestión del riesgo de Bello atienden una grave emergencia sobre la Autopista Norte tras el volcamiento de un vehículo de carga pesada, situación que mantiene colapsada la movilidad y con cierre total uno de los principales corredores del norte del Valle de Aburrá.

    accidente bello niquia

    Foto: Cortesía

    De acuerdo con el reporte oficial emitido por Bomberos Bello y la Secretaría de Movilidad frente a este siniestro vial, el accidente se registró sobre la medianoche en la glorieta de Niquía (sentido sur-norte), cuando un tractocamión cisterna cargado con 11.000 galones de combustible sufrió un volcamiento, viéndose involucrado también un vehículo de transporte público tipo taxi.

    Balance de lesionados: El operativo de rescate requirió el despliegue de 18 unidades de bomberos, una máquina extintora y dos ambulancias. El siniestro dejó tres personas lesionadas; dos de ellas fueron valoradas y dadas de alta en el lugar de los hechos, mientras que el conductor del taxi tuvo que ser trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe para recibir atención médica especializada.

    Estado de la vía: Actualmente, la glorieta de Niquía presenta un cierre total en ambos sentidos. Las autoridades reportan que la contingencia se encuentra en su fase final, avanzando en las labores de limpieza del combustible derramado y en la remoción segura de los vehículos implicados.

    Mientras el equipo operativo culmina los trabajos de mitigación para restablecer el paso vehicular sin riesgo de nuevas emergencias, la Alcaldía de Bello recomienda a todos los usuarios de la vía tomar rutas alternas y atender estrictamente las indicaciones de las autoridades de tránsito en el sector.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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