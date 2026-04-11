Resumen: La CAR alertó sobre el posible impacto del fenómeno de El Niño en la cuenca del río Bogotá, considerada altamente vulnerable por su alta demanda de agua. Aunque no se habla de racionamientos, la entidad pidió activar planes de contingencia y prepararse ante un escenario de menor lluvia y mayores temperaturas.

¿Se repetirá la crisis? El fenómeno de El Niño amenaza con golpear con más fuerza en Bogotá y Cundinamarca

La posible llegada del fenómeno de El Niño en los próximos meses ya empieza a generar alertas en el país. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) advirtió que la cuenca del río Bogotá podría enfrentar uno de los escenarios más complejos, debido a la alta presión que soporta por su densidad poblacional y las condiciones actuales del recurso hídrico.

De acuerdo con la entidad, esta cuenca —que abastece a cerca de 12 millones de personas— presenta señales de estrés que podrían agravarse si se confirman los pronósticos climáticos que anticipan la presencia del fenómeno a partir de junio y con una duración aproximada de seis meses.

El director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, hizo un llamado a las autoridades territoriales, empresas de servicios públicos, sectores productivos y ciudadanía a no esperar a que se materialicen las afectaciones.

Insistió en la necesidad de anticiparse mediante la activación de planes de contingencia que permitan mitigar impactos tanto en el abastecimiento de agua como en la posible ocurrencia de incendios forestales.

Preparación anticipada para evitar crisis

Desde la entidad se reiteró la importancia de implementar medidas preventivas con suficiente antelación. Entre ellas, se destacó la necesidad de que los sectores productivos pongan en marcha los Planes de Uso Eficiente y Ahorro de Agua (PUEAA), así como la activación de esquemas alternos de suministro por parte de las empresas de servicios públicos.

El objetivo, según explicó Ballesteros, es evitar situaciones críticas como las registradas anteriormente, apostándole a una gestión planificada y no reactiva frente a eventos climáticos extremos.

Pronósticos que elevan la preocupación

Las proyecciones de organismos como el Ideam y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) indican una probabilidad del 62 % de que se configure el fenómeno de El Niño, con una intensidad superior a la registrada en 2024 y con posibles efectos que se extenderían hasta finales de 2026.

En ese contexto, la CAR advirtió que la reducción de lluvias, el aumento de temperaturas y el incremento del riesgo de incendios forestales podrían impactar de manera directa la disponibilidad de agua, especialmente en cuencas altamente demandadas como la del río Bogotá.

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Pese a este panorama, el director de la entidad aclaró que no es posible afirmar que habrá racionamientos, debido a la variabilidad climática y la dificultad de hacer predicciones exactas. Sin embargo, insistió en que ignorar las señales sería una decisión irresponsable.

Acciones en marcha y articulación institucional

Frente a este escenario, la CAR aseguró que ya adelanta acciones en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y otros aliados estratégicos. Entre los proyectos en curso se encuentran la exploración de pozos profundos, el fortalecimiento de la capacidad del embalse del Neusa y la recuperación de microcuencas abastecedoras.

Además, se desarrollan iniciativas conjuntas con organizaciones internacionales y entidades ambientales, enfocadas en la protección de ecosistemas y la implementación de esquemas como el pago por servicios ambientales (PSA), con el fin de preservar las fuentes hídricas.

Un llamado a cambiar la forma de actuar

Finalmente, desde la CAR se insistió en que el actual panorama debe asumirse como una oportunidad para fortalecer la gestión del agua y la articulación entre instituciones y comunidades.

La entidad subrayó la importancia de monitorear permanentemente las fuentes hídricas, proteger las coberturas vegetales y coordinar decisiones de manera oportuna, como medidas clave para enfrentar los efectos del fenómeno.

El mensaje es claro: actuar antes de que la crisis se materialice será determinante para reducir los impactos que podría generar uno de los eventos climáticos más desafiantes para el país.