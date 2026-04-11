¡Cárcel y multas millonarias! Semana Santa dejó 30 animales recuperados y seis capturados en la capital

Resumen: Durante la Semana Santa en Bogotá, autoridades ambientales recuperaron 30 animales silvestres y decomisaron productos derivados de fauna en operativos contra el tráfico ilegal. Seis personas fueron capturadas y los ejemplares rescatados quedaron bajo atención especializada para su rehabilitación.

Durante la temporada de Semana Santa, las autoridades ambientales en Bogotá intensificaron los operativos contra el tráfico ilegal de fauna silvestre, logrando la recuperación de 30 animales vivos y la incautación de 3,4 kilos de productos derivados de estas especies.

Las acciones fueron lideradas por la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en conjunto con la Dirección de Carabineros y Policía Ambiental, mediante controles en terminales aéreos, terrestres y distintos puntos estratégicos de la ciudad.

Como resultado, seis personas fueron capturadas por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, conducta que podría acarrear penas de hasta 11 años de prisión y multas que alcanzarían los 76.000 millones de pesos.

Operativos y capturas

Los animales incautados —entre aves, reptiles y primates— eran transportados de manera ilegal desde los departamentos de Meta, Tolima y Magdalena.

Tras su recuperación, fueron trasladados al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre del Distrito, donde reciben atención especializada por parte de profesionales como veterinarios, biólogos y zootecnistas, con el objetivo de lograr su rehabilitación y eventual retorno a sus hábitats naturales.

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De acuerdo con las autoridades, estos resultados se suman a los 1.212 animales que ya han sido rescatados como víctimas del tráfico ilegal en lo corrido de la actual administración.

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En paralelo, se decomisaron productos perecederos derivados de fauna silvestre, lo que evidencia la persistencia de esta práctica ilegal durante temporadas de alta movilidad.

Prevención y trabajo articulado

Durante esta misma temporada, la administración distrital desplegó cerca de 70 operativos, así como jornadas de control y sensibilización dirigidas a viajeros y empresas transportadoras. En total, 1.429 personas fueron impactadas con actividades pedagógicas enfocadas en prevenir la compra y tenencia de animales silvestres.

Estas acciones hicieron parte de la campaña “Unidos por la Vida Silvestre”, que busca fortalecer la conciencia ciudadana frente a la protección de la biodiversidad.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades reiteraron que especies como loros, monos y tortugas continúan siendo las principales víctimas de este delito, al ser comercializadas como mascotas en diferentes regiones del país. Frente a esto, insistieron en que estos animales no deben permanecer en entornos urbanos ni domésticos, ya que su lugar es el ecosistema natural.

Finalmente, la administración distrital hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de tenencia o comercialización ilegal de fauna silvestre a través de las líneas habilitadas, incluida la línea de emergencias 123, con el fin de fortalecer la respuesta institucional y contribuir a la protección de la biodiversidad.