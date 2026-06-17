Resumen: La Gobernación de Antioquia aumentó a 200 millones de pesos la recompensa por información que permita ubicar y capturar a alias ‘Pimpón’, señalado integrante del Frente 36. Las autoridades lo relacionan con presuntas labores de inteligencia, extorsión y control en zonas rurales entre Campamento y Angostura. El gobernador Andrés Julián Rendón hizo un llamado a la ciudadanía para aportar datos que faciliten su localización y reiteró el sistema de recompensas para su captura.

¡Se refuerza la búsqueda! Elevan a 200 millones la recompensa por cabecilla del Frente 36, alias ‘Pimpón’

La Gobernación de Antioquia anunció un incremento en la recompensa por información que permita ubicar y capturar a alias ‘Pimpón’, también conocido como ‘Fercho’, presunto integrante del Frente 36 de las disidencias armadas. La cifra pasó de 100 a 200 millones de pesos, en medio de las acciones de las autoridades contra estructuras ilegales que operan en el norte del departamento.

El anuncio se produce tras varias denuncias e investigaciones que señalan a este hombre, identificado como Ferney de Jesús Roldán Rivera, de 43 años, como un actor clave dentro de la red criminal señalada de ejercer control en zonas rurales entre Campamento y Angostura.

De acuerdo con la información oficial, alias ‘Pimpón’ haría parte de la denominada Red de Apoyo a Estructuras Residuales (RAER), desde donde, presuntamente, ejecutaría labores de inteligencia sobre los movimientos de la Fuerza Pública, además de actividades relacionadas con extorsiones y la transmisión de mensajes a comunidades bajo instrucciones de la estructura ilegal.

Las autoridades también lo señalan de participar en dinámicas de presión sobre la población civil, entre ellas convocatorias a reuniones comunitarias y mecanismos de control territorial a través de organizaciones locales.

Recompensa duplicada y advertencia de las autoridades

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el aumento de la recompensa y reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información que permita ubicar al señalado cabecilla.

En su declaración, el mandatario afirmó:

“Y desde acá nosotros reiteramos una recompensa por ese bandido alias Pimpón de 200 millones de pesos. Y toda información ciudadana que nos llegue para permitir la neutralización de estos criminales, bien sea porque los capturan o los dan de baja, va a ser eficientemente recompensada”.

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Con estas palabras, la administración departamental insistió en que cualquier dato que contribuya a la ubicación del señalado será tenido en cuenta dentro de los mecanismos de recompensa establecidos.

Señalamientos por acciones en zonas rurales

Según reportes de inteligencia y denuncias recopiladas por las autoridades, alias ‘Pimpón’ estaría vinculado a actividades de control en veredas de Antioquia, donde se habrían registrado reuniones comunitarias y presuntas presiones sobre la población civil.

En esos espacios, de acuerdo con los informes, se habrían impartido instrucciones relacionadas con la actualización de registros de las Juntas de Acción Comunal y otras directrices de carácter organizativo en zonas rurales.

Las investigaciones también indican que estas dinámicas estarían asociadas a estrategias de control territorial y a la imposición de normas sobre la población en áreas de influencia del Frente 36.

Presunta trayectoria dentro de estructuras ilegales

Alias ‘Pimpón’ es señalado de tener una trayectoria dentro de estructuras armadas ilegales, donde habría desempeñado funciones relacionadas con inteligencia criminal, cobro de extorsiones y coordinación de actividades en terreno.

Adicionalmente, enfrenta órdenes judiciales por delitos como concierto para delinquir agravado, así como fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Las autoridades continúan tras su rastro y mantienen activos los operativos en las zonas donde tendría influencia, mientras se refuerza la presencia institucional en los municipios del norte de Antioquia.

Llamado a la ciudadanía

La Gobernación reiteró que la colaboración ciudadana sigue siendo clave para avanzar en la identificación y captura de personas vinculadas a estructuras criminales.

En ese sentido, se mantienen habilitados los canales de información para que cualquier persona que tenga datos sobre alias ‘Pimpón’ los suministre a las autoridades competentes.