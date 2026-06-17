Disidencias amenazan a campesinos: exigen certificado electoral y prohíben apoyar a la ‘ultraderecha’

Resumen: Denuncian que el frente 36 de las disidencias de las Farc estaría presionando a campesinos del norte de Antioquia para votar y presentar certificado electoral.

Un mensaje atribuido al frente 36 de las disidencias de las Farc estaría circulando entre líderes sociales y campesinos de varios municipios, con instrucciones relacionadas con la jornada electoral del próximo 21 de junio.

Al parecer, un texto fue difundido a través de WhatsApp en localidades como Angostura y Campamento, aunque las autoridades advierten que también habría llegado a otras poblaciones donde tiene presencia esta estructura armada ilegal.

En el mensaje, el frente 36 les comunica a los habitantes de las zonas bajo su influencia que deberán participar en las elecciones y presentar posteriormente el certificado electoral.

De acuerdo con la advertencia, quienes no voten tendrían que justificar su ausencia ante la organización armada y podrían enfrentar sanciones si las explicaciones no son consideradas válidas.

La comunicación también incluye una restricción política. El grupo ilegal señala que no permitirá actividades de proselitismo ni campañas a favor de sectores que identifica como la “ultraderecha”, y advierte que quienes incumplan esa orden deberán responder ante la organización.

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Las autoridades atribuyen estas acciones a integrantes del frente 36, organización que hace parte del bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, una de las principales disidencias de las FARC con presencia en varias regiones del país.

La situación ya había sido denunciada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien advirtió sobre posibles presiones de grupos armados ilegales para influir en el comportamiento electoral de comunidades rurales. Según el mandatario, estas acciones buscan intimidar a los ciudadanos y afectar el libre ejercicio del voto.

Las denuncias sobre presunto constreñimiento electoral también han surgido en departamentos como Caquetá, Meta, Guaviare y Tolima, donde autoridades regionales han alertado sobre prácticas similares atribuidas a estructuras armadas ilegales.

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