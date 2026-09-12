Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un robo en una vivienda del barrio Gran Colombiano, en Kennedy, terminó en una persecución por los tejados, luego de que uno de los presuntos responsables intentara escapar de las autoridades. El hombre fue capturado con un arma de fuego y trasladado a un centro médico por las lesiones que presentaba. Posteriormente, quedó a disposición de la autoridad competente por varios delitos.

¡Se quería volar por los tejados! Policía capturó a presunto ladrón tras persecución en Kennedy

Un hurto ocurrido en una vivienda del barrio Gran Colombiano, en la localidad de Kennedy, terminó con una persecución poco común por los tejados del sector y la captura de uno de los presuntos responsables.

Según la información conocida por las autoridades, varios hombres habrían ingresado al inmueble y, una vez dentro, intimidaron y golpearon a un adulto mayor. Posteriormente, los sujetos habrían registrado la vivienda y escapado con diferentes elementos.

Entre lo que habría sido hurtado se encuentran dinero, un computador portátil y una motocicleta. Tras abandonar el inmueble, uno de los presuntos delincuentes habría decidido continuar la huida por una ruta diferente a la habitual.

La fuga terminó entre los tejados

En medio del escape, el hombre salió hacia los techos y comenzó a desplazarse entre las viviendas con la intención de evitar a las autoridades. El movimiento del sujeto generó preocupación entre los habitantes del sector, quienes alertaron sobre la posible presencia de disparos.

El reporte permitió la llegada de uniformados de la Policía al lugar, quienes iniciaron la búsqueda del hombre señalado de participar en el hurto. Finalmente, lograron ubicarlo cuando intentaba continuar con la fuga por los tejados.

Esto le podría interesar: ¡Se acabó el cambuche! Sacaron seis toneladas de residuos debajo de un puente en Usaquén

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Durante el procedimiento, los policías incautaron un arma de fuego, mientras que el hombre fue capturado y posteriormente trasladado a un centro asistencial debido a las lesiones que presentaba.

El detenido quedó a disposición de la autoridad competente, donde deberá responder por los presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, hurto, lesiones personales, secuestro y violación a domicilio.

Kennedy registra más de 2.000 capturas en flagrancia

El caso se conoce en medio de las cifras de seguridad reportadas para Kennedy durante 2026. En lo corrido del año, en esta localidad han sido incautadas 107 armas de fuego y se han registrado 2.284 capturas en flagrancia por diferentes delitos.

De acuerdo con las cifras suministradas, esta última cifra representa un aumento del 6 % frente al mismo periodo del año anterior.

Mientras avanza el proceso contra el hombre capturado por este caso, las autoridades deberán determinar su presunta participación en los hechos ocurridos en la vivienda del barrio Gran Colombiano y establecer las circunstancias en las que se produjo el hurto.