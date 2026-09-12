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Resumen: Operativo recuperó espacio público en Usaquén tras retirar seis toneladas de residuos, cuatro estructuras improvisadas y varios elementos de una zona bajo un puente.

¡Se acabó el cambuche! Sacaron seis toneladas de residuos debajo de un puente en Usaquén

Un operativo de recuperación del espacio público en Usaquén permitió intervenir el punto ubicado debajo del puente de la calle 170 con carrera 15, donde se habían acumulado residuos, objetos y estructuras improvisadas que ocupaban parte de esta zona de la localidad.

La intervención se realizó este 11 de septiembre y permitió retirar seis toneladas de residuos, además de desmontar cuatro estructuras no convencionales.

Durante la jornada también fueron encontrados elementos relacionados con el consumo de estupefacientes y fueron incautados dos machetes y un celular.

Entre los objetos retirados había colchones, muebles, ropa, utensilios de cocina y diferentes tipos de basura. En el lugar también se encontraban estructuras improvisadas conocidas como cambuches.

De acuerdo con la información entregada por la Secretaría Distrital de Seguridad, el sitio había generado preocupación entre habitantes y transeúntes debido a reportes relacionados con hurtos, venta y consumo de estupefacientes y acumulación de residuos. Incluso, algunas personas habrían optado por evitar transitar por este punto ante la percepción de inseguridad.

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Cerca de 40 funcionarios participaron en la intervención, con presencia de la Secretaría Distrital de Seguridad, el IDU, la Alcaldía Local de Usaquén, la Policía, el DADEP, la UAESP y Aguas de Bogotá.

Como resultado, fueron recuperados 200 metros cuadrados de espacio público en Usaquén, con el propósito de restablecer las condiciones para el tránsito de peatones y el uso de la zona por parte de la comunidad.

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Durante la jornada también fue identificado un habitante de calle que permanecía en el sector. Según la Secretaría de Seguridad, Integración Social le había ofrecido anteriormente acceso a su oferta institucional, que incluye hogares de paso y acompañamiento psicosocial.

¿Un apartamento debajo de un puente? Tal cual. En la cll. 170 con cr. 15 encontramos un cambuche con muebles, colchones, utensilios de cocina, estupefacientes, machetes y otros elementos. Más de 40 personas del Distrito y @PoliciaBogota intervinimos el lugar: retiramos 6… pic.twitter.com/t2pB7E2lzu — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 11, 2026

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