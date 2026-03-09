¿Se quedaron sin señal? Ejército desarticuló base de inteligencia y radios del Clan del Golfo

Resumen: El Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y el CTI, desmanteló un centro de comunicaciones del Clan del Golfo en Sonsón, Antioquia, capturando a un presunto integrante y decomisando armas, radios, computadores y material criminal que servía para coordinar acciones delictivas en la región.

El Ejército Nacional, en una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), logró desarticular un centro de comunicaciones del Cartel del Clan del Golfo en la vereda La Linda, del corregimiento La Danta, municipio de Sonsón, Antioquia, y capturó a un presunto integrante del grupo ilegal.

El detenido, conocido bajo el alias de Mechas, fue sorprendido mientras custodiaba el acceso a la vereda, lugar donde funcionaba la mencionada instalación. Durante su captura, se le encontraron en su poder una pistola calibre 9 mm, una pistola traumática, un proveedor y 11 cartuchos de munición calibre 9 mm. Las autoridades también incautaron en el sitio una motocicleta y diverso material relacionado con las actividades del grupo criminal.

Entre los elementos decomisados se encontraron seis radios de comunicación con antenas y baterías, cuatro cargadores, dos computadores portátiles usados para la programación de los equipos, memorias USB, teléfonos celulares, un pendón con mensajes de intimidación dirigidos a la Fuerza Pública y cartillas con orientaciones y lineamientos criminales.

Según información de inteligencia militar, en esta central se elaboraban, imprimían y distribuían estas cartillas, además de programar y almacenar los dispositivos de comunicación que posteriormente eran entregados a distintas subestructuras del Cartel del Clan del Golfo.

De acuerdo con las investigaciones, la operación y funcionamiento de esta central estaba supervisada por alias Rodrigo Flechas, presunto segundo cabecilla de la organización, quien coordinaba las acciones con alias Don H, señalado como líder principal.

Las autoridades resaltaron que esta acción impacta directamente la capacidad de coordinación y expansión delictiva del cartel en varias subregiones de Antioquia, incluyendo el Oriente y Magdalena Medio, así como en los departamentos de Caldas y Tolima.

El Ejército Nacional reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y afirmó que continuará desplegando operaciones permanentes contra las estructuras criminales que afectan la tranquilidad de las comunidades. Las autoridades confirmaron que tanto el detenido como todo el material incautado quedaron a disposición de la justicia para los trámites correspondientes de judicialización.