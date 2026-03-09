Resumen: Durante el fin de semana, Argelia, en Antioquia, enfrentó cortes constantes de energía eléctrica y más de 20 horas sin señal de telefonía móvil, generando afectaciones en hogares y comercios. Los apagones provocaron daños en electrodomésticos y dificultades para realizar actividades diarias, mientras que la falta de conectividad aisló a muchas familias. Las autoridades locales y Empresas Públicas de Medellín investigan las causas, atribuidas preliminarmente a condiciones climáticas adversas y trabajos técnicos en la red eléctrica, y evalúan medidas para estabilizar los servicios y evitar que situaciones similares se repitan.

¡Ni en elecciones hubo luz! Apagones y falta de señal móvil afectaron el fin de semana en Argelia

Durante el fin de semana y las primeras horas de este lunes, los habitantes de Argelia han vivido momentos de incertidumbre debido a los constantes cortes de energía eléctrica y a la prolongada interrupción de la señal de telefonía celular en el municipio.

La situación ha generado preocupación entre los ciudadanos y ha impactado tanto la vida diaria de los hogares como la operación de los negocios locales.

Según reportes de la comunidad, los apagones comenzaron el sábado 7 de marzo y se extendieron durante la jornada del domingo, afectando incluso las horas de las votaciones. El lunes, la energía volvió de manera intermitente, pero por lapsos cortos de cinco, diez o quince minutos, lo que ha obligado a los residentes a desconectar sus electrodomésticos como medida preventiva ante posibles daños.

El comercio local ha resentido de manera significativa estas interrupciones. Tiendas, restaurantes, cafeterías y pequeños negocios que dependen de electricidad para refrigeración, operación de equipos o procesamiento de pagos electrónicos han reportado pérdidas económicas y retrasos en sus actividades diarias. Para muchos comerciantes, los apagones no solo afectan sus ingresos, sino también la atención a sus clientes.

Fallas en la telefonía agravan la situación

A la problemática energética se sumó la falta de señal de telefonía móvil, que dejó incomunicada a gran parte de la población durante aproximadamente 20 horas, desde la noche del domingo hasta la tarde del lunes. Habitantes del municipio aseguraron que la desconexión temporal dificultó la realización de actividades que requieren conectividad, incluyendo comunicación familiar y trámites electrónicos.

Los residentes también han manifestado que, desde hace al menos dos semanas, se han presentado fallas frecuentes en la cobertura celular, especialmente durante las mañanas, lo que ha generado molestias y ha afectado la comunicación cotidiana en el municipio. Parte de los inconvenientes podrían estar relacionados con la antigüedad de los equipos que soportan el servicio de telefonía.

Acciones de autoridades y empresas

Frente a esta situación, la administración municipal indicó que ya se iniciaron gestiones para obtener información precisa sobre las causas de los cortes de energía y la falta de conectividad.

Las autoridades solicitaron a Empresas Públicas de Medellín, responsable del servicio eléctrico, un informe detallado que permita determinar si los apagones se deben a mantenimientos programados, problemas técnicos en la red o condiciones climáticas adversas.

De manera preliminar, la empresa señaló que las recientes condiciones atmosféricas habrían provocado las interrupciones y que actualmente se ejecutan maniobras técnicas en la red eléctrica con el objetivo de estabilizar el suministro. Por su parte, la administración local enfatizó que, una vez se reciba el reporte oficial, se evaluarán posibles medidas para garantizar la continuidad del servicio.

En paralelo, la Alcaldía de Argelia tiene previsto enviar un nuevo oficio a la empresa de telefonía Claro para manifestar la inconformidad por las constantes fallas en la señal móvil que afectan a los usuarios del municipio.

Impacto en la vida cotidiana y la economía local

Los apagones y la falta de conectividad han evidenciado la importancia de contar con servicios básicos estables en Argelia, un municipio del Oriente antioqueño donde la actividad agrícola y comercial es fundamental para la economía local.

Los ciudadanos han insistido en la necesidad de soluciones urgentes que eviten la repetición de estos problemas, especialmente en momentos clave como jornadas electorales, cuando la energía eléctrica y la comunicación móvil resultan esenciales para la vida comunitaria.

Mientras se esperan explicaciones y medidas por parte de las empresas responsables, la comunidad mantiene la expectativa de que se restablezcan los servicios de manera definitiva, evitando que interrupciones como estas vuelvan a afectar el normal desarrollo de la vida en Argelia.