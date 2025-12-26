¿Se queda sin chat? Lista completa de celulares que perderán WhatsApp en 2026

Vista el logo de la aplicación de mensajería WhatsApp en un teléfono móvil, en una fotografía de archivo. EFE/Ritchie B. Tongo

Resumen: A partir del 1 de enero de 2026, WhatsApp dejará de funcionar en dispositivos con sistemas operativos inferiores a Android 6.0 e iOS 16, afectando a modelos icónicos como el iPhone 6, la serie Samsung Galaxy S4 y diversos equipos Huawei y LG lanzados antes de 2015. Esta desconexión masiva responde a la incapacidad del hardware antiguo para soportar las nuevas funciones de inteligencia artificial (Meta AI) y los protocolos de seguridad avanzada, por lo que se recomienda a los usuarios realizar una copia de seguridad en la nube antes de fin de año y evitar el uso de versiones no oficiales que pongan en riesgo su privacidad.

La evolución tecnológica no se detiene y, con el inicio del 2026, llega una de las noticias más temidas por los usuarios de telefonía móvil: el cese de soporte de WhatsApp para dispositivos con sistemas operativos obsoletos. Esta medida, impulsada por Meta, busca garantizar que las nuevas funciones de inteligencia artificial y los protocolos de seguridad de extremo a extremo funcionen sin fisuras.

Si usted es de los que conserva su teléfono “guerrero” desde hace casi una década, preste atención. En Minuto30 le detallamos cuáles son los modelos que, a partir del 1 de enero, dejarán de recibir mensajes.

¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en estos equipos?

No se trata de una estrategia de obsolescencia programada arbitraria. Según explicó Meta en su boletín técnico de diciembre, la aplicación requiere ahora un hardware mínimo capaz de procesar cifrados complejos y las nuevas herramientas de Meta AI. Los sistemas operativos antiguos, como Android 5.0 e iOS 15.1, ya no cuentan con los parches de seguridad necesarios para proteger la privacidad del usuario frente a las amenazas cibernéticas de 2026.

El listado negro: Celulares sin WhatsApp en 2026

Para que un dispositivo sea compatible hoy, debe contar al menos con Android 6.0 o iOS 16. Si su equipo está en la siguiente lista, es momento de pensar en un plan de renovación.

1. Usuarios de Apple (iPhone)

Aunque los iPhone suelen tener una vida útil larga, el corte para 2026 afecta a modelos emblemáticos que marcaron una época. Los dispositivos que no pueden actualizarse a iOS 16 quedarán fuera:

iPhone 5s

iPhone 6 y iPhone 6 Plus

iPhone 5c y modelos anteriores.

2. Dispositivos Android (Samsung, Huawei, LG)

En el ecosistema Android, la fragmentación es mayor. Sin embargo, los modelos lanzados antes de 2015 son los más vulnerables.

Samsung: El gigante coreano ve cómo modelos históricos como el Galaxy S4, Galaxy Ace 4, Galaxy S3 y el Galaxy Note 3 pierden la conexión definitiva.

Huawei: Los populares Ascend Mate, Ascend G740 y Ascend D2 ya no son compatibles con las exigencias de la API actual.

LG: La serie Optimus (L3, L5, L7 y sus variantes II) encabeza la lista de bajas para esta marca.

Sony y Motorola: Equipos como el Xperia Z2 y el primer Moto G entran en la fase de desconexión.

¿Qué debe hacer si su celular aparece en la lista?

Si su dispositivo es uno de los afectados, no perderá sus chats de inmediato, pero dejará de recibir actualizaciones y, eventualmente, la aplicación se bloqueará. Aquí nuestras recomendaciones:

Verifique su versión de software: Ingrese a Ajustes > Sistema > Acerca del teléfono (en Android) o Ajustes > General > Información (en iPhone). Si puede actualizar a una versión superior a la mencionada, hágalo de inmediato.

Copia de seguridad en la nube: Antes del 31 de diciembre, realice un respaldo manual en Google Drive o iCloud. Esto le permitirá migrar sus conversaciones a un equipo nuevo sin perder información.

No instale APKs no oficiales: Ante la desesperación, muchos usuarios recurren a “WhatsApp Gold” o versiones modificadas. ¡Cuidado! Esto expone sus datos bancarios y personales a hackers.