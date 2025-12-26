Menú Últimas noticias
    ‘Tan vivos’: Tenían tienda de elementos pirotécnicos camuflada en estaciones del TransMilenio

    Un operativo permitió frenar la distribución de elementos pirotécnicos en varias estaciones del TransMilenio.

    Publicado por: Melissa Noreña

    'Tan vivos': Tenían tienda de elementos pirotécnicos camuflada en estaciones del TransMilenio
    Foto de Mebog.
    Resumen: La Policía incautó más de 1.400 elementos de pólvora ilegal en estaciones de TransMilenio durante un operativo de control en Bogotá.

    La pólvora ilegal volvió a encender las alertas en el sistema TransMilenio. Un operativo reciente adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la incautación de más de 1.400 elementos pirotécnicos que estaban listos para ser comercializados al interior de varias estaciones del sistema de transporte masivo, en plena temporada decembrina.

    Según el reporte oficial, los controles se desarrollaron en estaciones de alta afluencia como Avenida Jiménez, Ricaurte y La Sabana, puntos estratégicos donde, de acuerdo con labores de inteligencia y denuncias ciudadanas, se estaría almacenando y distribuyendo pólvora de manera ilegal.

    Entre los elementos decomisados se encontraron voladores, totes, martillos, volcanes, bengalas y tortas pirotécnicas, todos catalogados como de alto riesgo por las autoridades debido a su capacidad de causar lesiones graves, incendios y afectaciones a la infraestructura del sistema de transporte.

    La Policía explicó que la acción fue posible gracias a la información suministrada por ciudadanos, quienes alertaron sobre comportamientos sospechosos en los portales y estaciones. Esto permitió ubicar a varias personas que tenían en su poder los juegos pirotécnicos, listos para ser vendidos de forma informal aprovechando el flujo de pasajeros.

    Como resultado del procedimiento, seis personas fueron sancionadas con comparendos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que prohíbe la manipulación, tenencia y comercialización de pólvora sin los permisos correspondientes.

    Aunque no se reportaron capturas, las autoridades dejaron claro que estas conductas pueden acarrear sanciones económicas y procesos adicionales en caso de reincidencia.

    La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo la seguridad dentro de TransMilenio y recordó que el uso y venta ilegal de pólvora representa un grave peligro para la vida, la movilidad y la convivencia en el sistema de transporte público.

